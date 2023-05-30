atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:34

Published Сегодня, 04:34

Modified Сегодня, 04:36

Updated Сегодня, 04:36

Изображение материала

Первый самолет вылетел после пандемии из Новосибирска в Пекин

30 мая 2023, 04:34
Фото: 1MI
Самолеты снова полетят из Новосибирска в Пекин
Авиакомпания S7 выполнила первый рейс из аэропорта Толмачево в Новосибирске в Пекин после того, как коронавирусная пандемия привела к остановке международной авиации. Лайнер вылетел 29 мая.

Длительность полета на самолете Boeing 737-800 составила до пяти часов. Стоимость билета начинается от 19,2 тыс. рублей в один конец.

Кроме того, в Пекин теперь смогут летать туристы из Иркутска.

Напомним, ранее стало известно, что авиакомпании «Ред Вингс» и «Икар» запустили рейс на остров Хайнань в Китай. Полеты также начнутся из Екатеринбурга и других городов России.

В Новосибирске запустят прямые рейсы на китайский остров Хайнань
Узнать подробнее
В новосибирский самолет до Дубая ударила молния
Узнать подробнее

Напомним, ранее задержался вылет самолета из Дубая в Новосибирск из-за непогоды. Молния ударила в лайнер.

Читайте также:
Чайка врезалась в самолет из Москвы до Новосибирска во время взлетаВ новосибирский самолет до Дубая ударила молнияСамолет авиакомпании S7 был поврежден в аэропорту перед вылетом в Москву
#Алина Шефер#Общество#Самолет#Рейс#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
«Невыгодно для туристов»: новосибирцы отреагировали на победу Эрдогана в Турции
Вчера, 03:16
В Новосибирске появился аттракцион высотой с 12-этажный дом
28 мая 13:32
Новосибирск стал одним из самых щедрых городов России
Сегодня, 01:44
В Новосибирске прекращает работу Гёте-институт и генконсульство Германии
Вчера, 05:27
Неизвестный сибиряк оставил на военном мемориале свой китель
Вчера, 13:30
В Новосибирске начали запрещать пользоваться WhatsApp и Telegram в школах
Вчера, 06:52