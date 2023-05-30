Первый самолет вылетел после пандемии из Новосибирска в Пекин

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
Modified Сегодня, 04:36
Updated Сегодня, 04:36
Длительность полета на самолете Boeing 737-800 составила до пяти часов. Стоимость билета начинается от 19,2 тыс. рублей в один конец.
Кроме того, в Пекин теперь смогут летать туристы из Иркутска.
Напомним, ранее стало известно, что авиакомпании «Ред Вингс» и «Икар» запустили рейс на остров Хайнань в Китай. Полеты также начнутся из Екатеринбурга и других городов России.
Напомним, ранее задержался вылет самолета из Дубая в Новосибирск из-за непогоды. Молния ударила в лайнер.