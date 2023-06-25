Как сказано в телеграм-канале губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, причиной вынужденной посадки стал сильный туман в аэропорту Иркутска. Помимо рейса из Новосибирска были задержаны рейсы из Санкт-Петербурга и Москвы. Эти лайнеры так же пережидали непогоду на летном поле в Улан-Удэ.