Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Самолет, выполнявший рейс № 5231 по маршруту Новосибирск — Иркутск ночью 25 июня вынужден был совершить незапланированную посадку в Улан-Удэ. В воздух лайнер поднялся только спустя 8 часов, таким образом, вместо 03:10 по расписанию 145 пассажиров оказались в Иркутске в 11:30.
Как сказано в телеграм-канале губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, причиной вынужденной посадки стал сильный туман в аэропорту Иркутска. Помимо рейса из Новосибирска были задержаны рейсы из Санкт-Петербурга и Москвы. Эти лайнеры так же пережидали непогоду на летном поле в Улан-Удэ.