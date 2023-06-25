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Самолет рейса «Новосибирск-Иркутск» совершил вынужденную посадку в Улан-Удэ

25 июня 2023, 10:08
Фото: 1MI
В столице Бурятии лайнер из Новосибирска пережидал непогоду
Лайнер авиакомпании S7 со 145 пассажирами на борту около 8 часов провел на аэродроме столицы Бурятии, прежде чем отправился в пункт назначения

Самолет, выполнявший рейс № 5231 по маршруту Новосибирск — Иркутск ночью 25 июня вынужден был совершить незапланированную посадку в Улан-Удэ. В воздух лайнер поднялся только спустя 8 часов, таким образом, вместо 03:10 по расписанию 145 пассажиров оказались в Иркутске в 11:30.

Как сказано в телеграм-канале губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, причиной вынужденной посадки стал сильный туман в аэропорту Иркутска. Помимо рейса из Новосибирска были задержаны рейсы из Санкт-Петербурга и Москвы. Эти лайнеры так же пережидали непогоду на летном поле в Улан-Удэ.

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#S7#Рейс#Задержка#Транспорт#Новосибирск
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