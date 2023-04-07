Акции БЭМЗ расхватали топ-менеджеры S7 – шесть старых акционеров лишились своих долей

Posted Сегодня, 03:10
Published Сегодня, 03:10
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Updated Сегодня, 03:12
Группа S7 9 марта 2023 года получила 22,66% в уставном капитале БЭМЗ. Порядка 59,53% акций перешло Савченкову. Свои доли им передали шесть совладельцев.
Как пишет «Коммерсантъ Сибирь», 12 мая на электромеханическом заводе пройдет общее собрание, где изберут новых директоров. Среди кандидатов Сергей Савченков и совладелец S7 Group Владислав Филев.
Отметим, Савченков около 10 лет являлся главой Управления ФСБ по Новосибирской области, потом был вице-президентом по безопасности «Сибмост», также руководил ООО «Космические транспортные системы».
Напомним, на БЭМЗ производят детали для авиации. В марте 2023-го главой завода назначили экс-губернатора региона Василия Юрченко.