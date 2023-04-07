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Акции БЭМЗ расхватали топ-менеджеры S7 – шесть старых акционеров лишились своих долей

7 апреля 2023, 03:10
Фото: 1MI
Бердский электромеханический завод назвал имена новых владельцев

Владельцы сменились на Бердском электромеханическом заводе в 2023 году

АО «Бердский электромеханический завод» назвал имена новых владельцев. Прошлые акционеры продали свои доли топ-менеджерам S7 и Сергею Савченкову.

Группа S7 9 марта 2023 года получила 22,66% в уставном капитале БЭМЗ. Порядка 59,53% акций перешло Савченкову. Свои доли им передали шесть совладельцев.

Как пишет «Коммерсантъ Сибирь», 12 мая на электромеханическом заводе пройдет общее собрание, где изберут новых директоров. Среди кандидатов Сергей Савченков и совладелец S7 Group Владислав Филев.

Отметим, Савченков около 10 лет являлся главой Управления ФСБ по Новосибирской области, потом был вице-президентом по безопасности «Сибмост», также руководил ООО «Космические транспортные системы».

Напомним, на БЭМЗ производят детали для авиации. В марте 2023-го главой завода назначили экс-губернатора региона Василия Юрченко.

Бывший новосибирский губернатор Юрченко возглавил Бердский электромеханический завод
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#Алина Шефер#Акционеры#Бизнес#Новосибирск#Новосибирская область#Бердск
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