Бывший новосибирский губернатор Юрченко возглавил Бердский электромеханический завод

Стоит отметить, что экс-губернатора НСО Василия Юрченко отправили в отставку 18 марта 2014 года со скандальной формулировкой «в связи с утратой доверия». Также политик был фигурантом двух уголовных дел: о халатности и превышении полномочий. Первое прекратили в 2017 году «за отсутствием состава преступления». По второму Юрченко признали виновным и приговорили к 3 годам условного срока.