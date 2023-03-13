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Бывший новосибирский губернатор Юрченко возглавил Бердский электромеханический завод

13 марта 2023, 06:59
Фото: Сайт Правительства НСО
Почти 10 лет назад Юрченко отправили в отставку
Гендиректором Бердского электромеханического завода стал бывший губернатор Новосибирской области, утративший доверие президента, Василий Юрченко.

Экс-глава региона Василий Юрченко занял должность генерального директора Бердского электромеханического завода. Эту информацию подтвердил РБК Виктор Осин, который покинул этот пост в 2017 году, возглавлявший предприятие 30 лет. Затем должность получил Сергей Епифанцев.

Ранее сообщалось, что Осин продал свои акции завода компании S7. Сумму он уточнять не стал, но сделка была произведена 9 марта. Бердский электромехнический завод является партнером Роскосмоса. Предприятие выпускает продукцию для оборонного комплекса, ракетно-космической отрасли, авиации и электромеханической продукции гражданского направления.

Стоит отметить, что экс-губернатора НСО Василия Юрченко отправили в отставку 18 марта 2014 года со скандальной формулировкой «в связи с утратой доверия». Также политик был фигурантом двух уголовных дел: о халатности и превышении полномочий. Первое прекратили в 2017 году «за отсутствием состава преступления». По второму Юрченко признали виновным и приговорили к 3 годам условного срока.

Часть акций Бердского электромеханического завода выкупила авиакомпания S7
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#Общество#Политика#Бердск#Завод#Губернатор#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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