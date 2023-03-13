Бывший новосибирский губернатор Юрченко возглавил Бердский электромеханический завод

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Экс-глава региона Василий Юрченко занял должность генерального директора Бердского электромеханического завода. Эту информацию подтвердил РБК Виктор Осин, который покинул этот пост в 2017 году, возглавлявший предприятие 30 лет. Затем должность получил Сергей Епифанцев.
Ранее сообщалось, что Осин продал свои акции завода компании S7. Сумму он уточнять не стал, но сделка была произведена 9 марта. Бердский электромехнический завод является партнером Роскосмоса. Предприятие выпускает продукцию для оборонного комплекса, ракетно-космической отрасли, авиации и электромеханической продукции гражданского направления.
Стоит отметить, что экс-губернатора НСО Василия Юрченко отправили в отставку 18 марта 2014 года со скандальной формулировкой «в связи с утратой доверия». Также политик был фигурантом двух уголовных дел: о халатности и превышении полномочий. Первое прекратили в 2017 году «за отсутствием состава преступления». По второму Юрченко признали виновным и приговорили к 3 годам условного срока.