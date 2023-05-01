В Новосибирске необычный случай произошел во время посадки самолета E170 авиакомпании S7, прилетевшего из Братска. Как сообщает телеграм-канал Aviaincident, во время посадки на взлетно-посадочной полосе оказалась собака. Животное было замечено авиадиспетчером, который дал команду пилоту для захода на второй круг для посадки. Пилот по увел самолет на второй круг, после чего благополучно посадил самолет, собака не пострадала.