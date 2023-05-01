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Самолет не смог приземлиться в Толмачево из-за собаки на летной полосе

1 мая 2023, 13:50
Фото: Антон Засимов / 1MI
Инцидент с самолетом и собакой произошел в Толмачево 1 мая около 9.40 утра

В Новосибирске самолет компании S7 приземлился со второй попытки из-за собаки

Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс SBI 5216 Братск - Новосибирск, 1 мая 2023 года при посадке в аэропорту Толмачево ушел на второй круг, потому что на взлетно-посадочной полосе оказалась собака.

В Новосибирске необычный случай произошел во время посадки самолета E170 авиакомпании S7, прилетевшего из Братска. Как сообщает телеграм-канал Aviaincident, во время посадки на взлетно-посадочной полосе оказалась собака. Животное было замечено авиадиспетчером, который дал команду пилоту для захода на второй круг для посадки.  Пилот по увел самолет на второй круг, после чего благополучно посадил самолет, собака не пострадала.

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#Ольга Храмушкина#Самолет#Аэропорт Толмачево#Собака#Новосибирск#Новосибирская область#Транспорт#Происшествия
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