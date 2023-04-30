Стало известно, сколько человек было на борту рухнувшего самолета в Новосибирске

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
По данным источника НГС, знакомого с ситуацией, на борту был только один человек. Информация о других пассажирах не указана. На самолете совершался тренировочный полет.
Происшествие произошло около 17:00, 30 апреля - самолет взлетел и упал в лес. Пилот получил травмы, тем не менее подробная информация о его состоянии не сообщается.
По факту грубого нарушения правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего за собой крупный ущерб, проводится доследственная проверка. На место прибыли следователи и криминалисты СК.