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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

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Стало известно, сколько человек было на борту рухнувшего самолета в Новосибирске

30 апреля 2023, 13:08
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
О пострадавших не сообщается

В Новосибирске возбудили уголовное дело после крушения частного самолета

Полет частного легкомоторного самолета Cessna 172 закончился крушением вблизи посадочной площадки «Городской аэропорт» в Новосибирске.

По данным источника НГС, знакомого с ситуацией, на борту был только один человек. Информация о других пассажирах не указана. На самолете совершался тренировочный полет.

Происшествие произошло около 17:00, 30 апреля - самолет взлетел и упал в лес. Пилот получил травмы, тем не менее подробная информация о его состоянии не сообщается.

По факту грубого нарушения правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего за собой крупный ущерб, проводится доследственная проверка. На место прибыли следователи и криминалисты СК.

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#Эмилия Губарева#Самолет#Транспорт#Город#Происшествия#Новосибирск
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