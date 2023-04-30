Что известно о рухнувшем в Новосибирске самолете: модель и цена

Именно на этом самолете совершил свой скандальный полет в мае 1987 года немец Маттиас Руст. Пилот вылетел из Хельсинки и приземлился прямо на Красной площади в Москве. Позже Руст был признан сумасшедшим, но это не помешало обновить кадры в высших рядах Вооруженных сил СССР.