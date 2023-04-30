Что известно о рухнувшем в Новосибирске самолете: модель и цена

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Cessna 172 является самым массовым самолетом в истории авиации. С 1956 по 2017 годы было построено свыше 44 тысяч самолетов в 25 модификациях. Базовая версия воздушного судна появилась в ноябре 1955 года, его базовая цена составляла почти девять тысяч долларов. Изначально на модель устанавливался шестицилиндровый мотор воздушного охлаждения.
Со временем Cessna получила автопилот, опциональное детское кресло, возможность регулировки сидений в шести направлениях, цельное ветровое стекло и тормозные педали. Также появилась возможность убирать шасси, а закрылки стали электрическими.
Внутри самолета может разместиться один пилот при трех пассажирах или два пилота при двух пассажирах. Мощность двигателя составляет 160 лошадиных сил, баки могут вмещать 211 литров топлива. Cessna 172 развивает скорость до 302 километров в час. Благодаря этому воздущное судно стало самым любимым у агента 007 Джеймса Бонда.
Именно на этом самолете совершил свой скандальный полет в мае 1987 года немец Маттиас Руст. Пилот вылетел из Хельсинки и приземлился прямо на Красной площади в Москве. Позже Руст был признан сумасшедшим, но это не помешало обновить кадры в высших рядах Вооруженных сил СССР.
Поклонники авиации отмечают, что на этом самолете можно беспроблемно взлетать и приземляться на сухой грунт, он достаточно прост и удобен в конструкции. Во многом модель схожа с автомобилем и изначально создавалось как «летающее такси».
При этом полностью новая Cessna 172 стоит от 400 тысяч долларов США. Подержанный вариант обойдется авиаторам в 60 тысяч американских долларов. Также в интернете можно найти объявления о продаже самолета от 12 тысяч рублей, но знатоки советуют им не доверять.