В Новосибирске ЖК «Чернышевский» стал смертельной преградой для птиц

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 04:50
Updated Сегодня, 04:50
Наружное остекление жилого комплекса «Чернышевский» в Железнодорожной районе Новосибирска стало причиной массовой гибели птиц. «Их трупики скапливаются у стен домов десятками и лежат на глазах у жильцов, гуляющих во дворе с детьми», — цитирует очевидцев телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».
Погибших птиц люди стали находить с середины августа, но массовый характер гибель начала принимать в начале сентября, когда началась массовая осенняя миграция лесных пернатых. Причина смерти — столкновение с остекленными балконами и окнами, в которых отражается небо. Птицы не понимают, что перед ними препятствие и врезаются в стекло во время полета.
Жители обратились в управляющую компанию с просьбой помочь в нанесении снаружи окон наклеек, которые дадут понять птицам, что перед ними преграда. Однако жилищники в помощи отказали.