В Новосибирске ЖК «Чернышевский» стал смертельной преградой для птиц

Погибших птиц люди стали находить с середины августа, но массовый характер гибель начала принимать в начале сентября, когда началась массовая осенняя миграция лесных пернатых. Причина смерти — столкновение с остекленными балконами и окнами, в которых отражается небо. Птицы не понимают, что перед ними препятствие и врезаются в стекло во время полета.