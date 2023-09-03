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Остекление несет смертельную опасность для птиц

В Новосибирске ЖК «Чернышевский» стал смертельной преградой для птиц

3 сентября 2023, 04:48
Фото: 1MI
Остекление несет смертельную опасность для птиц
Жители жилого комплекса «Чернышевский» сообщают о десятках погибших пернатых и нежелании УК решать проблему

Наружное остекление жилого комплекса «Чернышевский» в Железнодорожной районе Новосибирска стало причиной массовой гибели птиц. «Их трупики скапливаются у стен домов десятками и лежат на глазах у жильцов, гуляющих во дворе с детьми», — цитирует очевидцев телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».

Погибших птиц люди стали находить с середины августа, но массовый характер гибель начала принимать в начале сентября, когда началась массовая осенняя миграция лесных пернатых. Причина смерти — столкновение с остекленными балконами и окнами, в которых отражается небо. Птицы не понимают, что перед ними препятствие и врезаются в стекло во время полета.

Жители обратились в управляющую компанию с просьбой помочь в нанесении снаружи окон наклеек, которые дадут понять птицам, что перед ними преграда. Однако жилищники в помощи отказали.

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#Общество#Новосибирск#Птицы#Гибель#Проблемы
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