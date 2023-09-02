Новосибирцы заметили массовую гибель птиц в городе

Обеспокоенные жители Новосибирска из разных районов города звонят в в Центр реабилитации диких животных с сообщениями о гибели поползней, сообщает ngs.ru. Подобные тревожные звонки поступают в Центр с конца августа. Сотрудники центра рассказали, что причина — осенняя миграция лесных птиц, которая продлится практически весь сентябрь. Залетая в процессе миграции в город, птицы часто сталкиваются со стеклянными витринами, окнами и гибнут.