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Поползень, нарисованный нейросетью.

Новосибирцы заметили массовую гибель птиц в городе

2 сентября 2023, 13:36
Фото: nplod.ru
Поползень, нарисованный нейросетью.
В Центр реабилитации диких животных за сутки позвонили более 10 новосибирцев с сообщениями о гибели птиц. Речь идет о небольших лесных птичках — поползнях, обнаруженных мертвыми в черте города.

Обеспокоенные жители Новосибирска из разных районов города звонят в в Центр реабилитации диких животных с сообщениями о гибели поползней, сообщает ngs.ru. Подобные тревожные звонки поступают в Центр с конца августа. Сотрудники центра рассказали, что причина — осенняя миграция лесных птиц, которая продлится практически весь сентябрь. Залетая в процессе миграции в город, птицы часто сталкиваются со стеклянными витринами, окнами и гибнут.

Поползни — небольшие лесные птицы из рода воробьинообразных. Именно их чаще всего находят новосибирцы мертвыми и ли травмированными после ударов о стекла в городе.

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На улице Урицкого в Новосибирске массово гибли голуби.

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#Экология#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Птицы#Ольга Храмушкина
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