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Орнитолог

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Нашествие ворон ожидается в Новосибирске в ближайшие дни
В середине октября в Новосибирске ожидается массовый прилет ворон, среди которых будет и необычная гибридная разновидность — «чумазые», рассказл орнитолог Алексей Яновский.
14 октября, 00:49
«Заснеженная роза». Эффектную птицу розового окраса заметили в Новосибирске
5 марта, 11:21
Необычную птицу заметили в Новосибирске. Рассматриваем редкого гостя
Птицы этого подвида нехарактерны для Новосибирской области. Они обитают в лесной и гористой местности, восточнее региона и в Республике Алтай.
26 февраля, 10:52
2023
В центре Новосибирска впервые обосновались стаи грачей
Колонии грачей впервые заметили в центре Новосибирска этой весной. Орнитологи отмечают, что численность птиц возросла и они ищут новые места гнездования.
12 мая 2023, 02:25
В Новосибирске грачи терроризируют жителей микрорайона ОбьГЭС
Прилетевшие грачи громким пением мешают спать жителям ОбьГЭСа в Новосибирске. Птицы свили гнезда на деревьях под окнами многоэтажек.
14 апреля 2023, 03:56

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