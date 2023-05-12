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В центре Новосибирска впервые обосновались стаи грачей

12 мая 2023, 02:25
Фото: freepik.com
Грачи заселили центр Новосибирска
Колонии грачей впервые заметили в центре Новосибирска этой весной. Орнитологи отмечают, что численность птиц возросла и они ищут новые места гнездования.

Грачей горожане наблюдают последнее время на березах, расположенных на улице Восход. Также несколько десятков гнезд птицы свили недалеко от многоэтажек, дорог и Октябрьского моста.

«Обычно в марте у грачей брачный период, сейчас они достраивают гнезда и высиживают яйца. Можно предположить, что их численность выросла, поэтому они забились в стаи и ищут новые места обитания», - рассказал орнитолог Алексей Яновский.

Ученые отмечают, что грачи не боятся городского шума, гула от машин. Поэтому им комфортно проживать в центре мегаполиса.

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При этом грачи могут тревожить новосибирцев своим громким пением под окнами домов. 

#Алина Шефер#Экология#Птицы#Орнитолог#Новосибирск#Новосибирская область
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