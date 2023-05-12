В центре Новосибирска впервые обосновались стаи грачей

Posted Сегодня, 02:25
Published Сегодня, 02:25
Modified Сегодня, 02:27
Updated Сегодня, 02:27
Грачей горожане наблюдают последнее время на березах, расположенных на улице Восход. Также несколько десятков гнезд птицы свили недалеко от многоэтажек, дорог и Октябрьского моста.
«Обычно в марте у грачей брачный период, сейчас они достраивают гнезда и высиживают яйца. Можно предположить, что их численность выросла, поэтому они забились в стаи и ищут новые места обитания», - рассказал орнитолог Алексей Яновский.
Ученые отмечают, что грачи не боятся городского шума, гула от машин. Поэтому им комфортно проживать в центре мегаполиса.
При этом грачи могут тревожить новосибирцев своим громким пением под окнами домов.