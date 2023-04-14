В Новосибирске грачи терроризируют жителей микрорайона ОбьГЭС

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Published Сегодня, 03:56
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Местные жители пожаловались в соцсетях, что грачи заселили около 40 гнезд на березе возле жилого дома. Пернатые просыпаются в 5 часу утра и ведут себя очень шумно: дерутся и кричат, и будят жильцов.
«Как на кладбище живу. Мне хочется плакать по утрам, когда птички начинают орать под окном в 5:30 утра. Настроение на весь день испорчено из-за недосыпа», - пишет жительница ОбьГЭСа в соцсетях.
Орнитолог Алексей Яновский из Новосибирска пояснил в разговоре с Сибкрай, что самый крупный грачовник находится в Верх-Туле – там обитают около тысячи птиц. Они очень шумные и склонны к воровству.
Специалист назвал единственный способ избавления от назойливых птиц – снос дерева. В мае начнут вылупляться грачата и шума станет больше.