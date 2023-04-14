atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:56

Published Сегодня, 03:56

Modified Сегодня, 03:58

Updated Сегодня, 03:58

Изображение материала

В Новосибирске грачи терроризируют жителей микрорайона ОбьГЭС

14 апреля 2023, 03:56
Фото: паблик "На ОбьГЭСе"
Грачи мешают спать новосибирцам
Прилетевшие грачи громким пением мешают спать жителям ОбьГЭСа в Новосибирске. Птицы свили гнезда на деревьях под окнами многоэтажек.

Местные жители пожаловались в соцсетях, что грачи заселили около 40 гнезд на березе возле жилого дома. Пернатые просыпаются в 5 часу утра и ведут себя очень шумно: дерутся и кричат, и будят жильцов.

«Как на кладбище живу. Мне хочется плакать по утрам, когда птички начинают орать под окном в 5:30 утра. Настроение на весь день испорчено из-за недосыпа», - пишет жительница ОбьГЭСа в соцсетях.

Орнитолог Алексей Яновский из Новосибирска пояснил в разговоре с Сибкрай, что самый крупный грачовник находится в Верх-Туле – там обитают около тысячи птиц. Они очень шумные и склонны к воровству.

Специалист назвал единственный способ избавления от назойливых птиц – снос дерева. В мае начнут вылупляться грачата и шума станет больше.

#Птицы#Орнитолог#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
Подпишитесь
Школу архитектора Крячкова готовится снести мэрия Новосибирска
Сегодня, 01:33
Что говорят новосибирцы об электронных повестках – паника возникла в соцсетях
Вчера, 05:56
Названы имена артистов, которые приедут на фестиваль VK Fest в Новосибирске
Сегодня, 03:23
Майские праздники в Новосибирске: как и сколько отдыхаем в 2023 году
Вчера, 03:35
После скандала с застройкой «Универсам» хочет привлечь архитекторов из Москвы
Сегодня, 05:01
Снова похолодание до -10 °C – смотрим прогноз погоды на неделю в Новосибирске
Вчера, 01:45