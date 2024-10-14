Нашествие ворон ожидается в Новосибирске в ближайшие дни

Вороньи стаи с каждым годом все чаще выбирают Новосибирск в качестве места для зимовки. Ученые уже более 40 лет наблюдают этот феномен, который особенно усилился с развитием уличного освещения. Птицы массово перебираются в центр города, создавая неудобства для местных жителей — от громкого карканья до загрязнения автомобилей и улиц.