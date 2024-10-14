Нашествие ворон ожидается в Новосибирске в ближайшие дни

Posted 14 октября, 00:49
Published 14 октября, 00:49
Modified 14 октября, 00:49
Updated 14 октября, 00:49
Вороньи стаи с каждым годом все чаще выбирают Новосибирск в качестве места для зимовки. Ученые уже более 40 лет наблюдают этот феномен, который особенно усилился с развитием уличного освещения. Птицы массово перебираются в центр города, создавая неудобства для местных жителей — от громкого карканья до загрязнения автомобилей и улиц.
«Воронье привлекают городские мусорные свалки и крыши многоэтажек, которые служат удобными местами для ночлега», — поясняет Яновский в разговоре с VN.ru. По его словам, вороны являются довольно массивными птицами, вес «чумазой» гибридной вороны может достигать 800 граммов.
Помимо ворон, в Новосибирск на зиму прилетят и другие виды птиц. Среди них свиристели, щуры, снегири и даже полярные совы. Как утверждает Яновский, обильный урожай рябины в этом году обещает особенно массовое появление свиристелей. Полярные совы также регулярно появляются в пригородах города, что добавляет разнообразия к зимнему орнитологическому пейзажу.