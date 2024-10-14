atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 14 октября, 00:49

Published 14 октября, 00:49

Modified 14 октября, 00:49

Updated 14 октября, 00:49

Вороны прилетят в Новосибирскую область

Нашествие ворон ожидается в Новосибирске в ближайшие дни

14 октября 2024, 00:49
Фото: unsplash.com
Вороны прилетят в Новосибирскую область
В середине октября в Новосибирске ожидается массовый прилет ворон, среди которых будет и необычная гибридная разновидность — «чумазые», рассказл орнитолог Алексей Яновский.

Вороньи стаи с каждым годом все чаще выбирают Новосибирск в качестве места для зимовки. Ученые уже более 40 лет наблюдают этот феномен, который особенно усилился с развитием уличного освещения. Птицы массово перебираются в центр города, создавая неудобства для местных жителей — от громкого карканья до загрязнения автомобилей и улиц.

«Воронье привлекают городские мусорные свалки и крыши многоэтажек, которые служат удобными местами для ночлега», — поясняет Яновский в разговоре с VN.ru. По его словам, вороны являются довольно массивными птицами, вес «чумазой» гибридной вороны может достигать 800 граммов.

Помимо ворон, в Новосибирск на зиму прилетят и другие виды птиц. Среди них свиристели, щуры, снегири и даже полярные совы. Как утверждает Яновский, обильный урожай рябины в этом году обещает особенно массовое появление свиристелей. Полярные совы также регулярно появляются в пригородах города, что добавляет разнообразия к зимнему орнитологическому пейзажу.

Коты, белки и птицы гибнут в Новосибирске из-за оголенных проводов
Узнать подробнее
Читайте также:
Африканских птиц марабу привезли в Новосибирский зоопаркЗолотая осень на озере Чаны — топовые фото природы Новосибирской областиПочерневшие белки заполонили Новосибирск: что стало с животными
#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Птицы#Орнитолог#Снегири#Вороны
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика