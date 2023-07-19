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Что делать при обнаружении несанкционированной свалки: кто занимается их ликвидацией

19 июля 2023, 05:09
Фото: Пресс-служба МУП "САХ"
МУП "САХ" ликвидирует 4 свалки четырех свалок на территории Верх-Тулинского сельсовета
Сообщение об обнаружении несанкционированной свалки можно оставить на сайте регионального оператора мупсах.рф, существует определенный порядок действий по ликвидации таких свалок.

Обнаружено 26 несанкционированных свалок

Специалисты МУП «САХ» с начала работы в качестве регоператора выявили 26 свалок. Все выявленные свалки были исследованы, оказалось, что большая часть этих свалок состоит из отходов строительства и ремонта, растительных отходов, автомобильных комплектующих (шин), а также грунта с кусками бетона. Все эти виды отходов не относятся к ТКО, согласно Федеральному классификационному каталогу отходов, поэтому МУП «САХ» не имеет полномочий для ликвидации таких свалок.

Ликвидация свалок, которые не относятся к ТКО

Если состав отходов свалок не относится к ТКО, специалисты регионального оператора направляют всю информацию о такой свалке в администрацию населенного пункта, где было обнаружено складирование отходов. Информацию также дублируют в Министерство природных ресурсов и экологии НСО.

По факту выявленных несанкционированных мест размещения отходов, отнесенных по морфологии к ТКО, региональный оператор в соответствии с законодательством запускает процедуру ликвидации таких свалок: выявляет собственника земельного участка, готовит и направляет соответствующие уведомления, проводит работы по зачистке территории.

Четыре свалки объемом более 350 м³ в процессе ликвидации

С 18 июля региональный оператор приступил к ликвидации четырех свалок на территории Верх-Тулинского сельсовета. Общий объем запланированных к вывозу отходов более 350 м³.

«Возникновение несанкционированных свалок — это большая проблема. Жители обращаются к нам с этими вопросами, — прокомментировала начало работ глава Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Майя Соболёк. — На сегодняшний день хорошо то, что во взаимодействии с МУП „САХ“ эта работа началась, и она уже даёт определённые результаты, потому что сегодня мы видим, что действительно несанкционированные свалки начали убираться».

Что делать при обнаружении свалок

«Если житель обнаружил несанкционированную свалку, то он может направить соответствующее обращение в адрес регионального оператора. Главное указать точные координаты или приложить скриншот с онлайн-карты, — рассказал директор МУП „САХ“ Андрей Зыков. — Каждый сигнал, полученный от жителей, будет отрабатываться, на каждую точку несанкционированного размещения отходов выедут специалисты, проведут осмотры, составят акты».

Сообщение о местонахождении свалки необходимо оставить на сайте регионального оператора мупсах.рф. В своем сообщении укажите максимум информации, это облегчит работу специалистов:

  • Укажите координаты места, опишите его как можно подробнее с указанием близлежащих объектов и зданий;
  • Сделайте фотографии и по возможности видео свалки с разных ракурсов.
  • Укажите свои ФИО и контактные данные.

Также сообщить о несанкционированных свалках можно в такие инстанции, как Росприроднадзор или Роспотребнадзор, а если речь идет о территориях лесного фонда, то в Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

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#Ольга Храмушкина#Мусор#Мусорная концессия#Свалка#Экология#Новосибирск#Новосибирская область
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