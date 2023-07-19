Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
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Updated Сегодня, 05:51
Специалисты МУП «САХ» с начала работы в качестве регоператора выявили 26 свалок. Все выявленные свалки были исследованы, оказалось, что большая часть этих свалок состоит из отходов строительства и ремонта, растительных отходов, автомобильных комплектующих (шин), а также грунта с кусками бетона. Все эти виды отходов не относятся к ТКО, согласно Федеральному классификационному каталогу отходов, поэтому МУП «САХ» не имеет полномочий для ликвидации таких свалок.
Если состав отходов свалок не относится к ТКО, специалисты регионального оператора направляют всю информацию о такой свалке в администрацию населенного пункта, где было обнаружено складирование отходов. Информацию также дублируют в Министерство природных ресурсов и экологии НСО.
По факту выявленных несанкционированных мест размещения отходов, отнесенных по морфологии к ТКО, региональный оператор в соответствии с законодательством запускает процедуру ликвидации таких свалок: выявляет собственника земельного участка, готовит и направляет соответствующие уведомления, проводит работы по зачистке территории.
С 18 июля региональный оператор приступил к ликвидации четырех свалок на территории Верх-Тулинского сельсовета. Общий объем запланированных к вывозу отходов более 350 м³.
«Возникновение несанкционированных свалок — это большая проблема. Жители обращаются к нам с этими вопросами, — прокомментировала начало работ глава Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Майя Соболёк. — На сегодняшний день хорошо то, что во взаимодействии с МУП „САХ“ эта работа началась, и она уже даёт определённые результаты, потому что сегодня мы видим, что действительно несанкционированные свалки начали убираться».
«Если житель обнаружил несанкционированную свалку, то он может направить соответствующее обращение в адрес регионального оператора. Главное указать точные координаты или приложить скриншот с онлайн-карты, — рассказал директор МУП „САХ“ Андрей Зыков. — Каждый сигнал, полученный от жителей, будет отрабатываться, на каждую точку несанкционированного размещения отходов выедут специалисты, проведут осмотры, составят акты».
Сообщение о местонахождении свалки необходимо оставить на сайте регионального оператора мупсах.рф. В своем сообщении укажите максимум информации, это облегчит работу специалистов:
Также сообщить о несанкционированных свалках можно в такие инстанции, как Росприроднадзор или Роспотребнадзор, а если речь идет о территориях лесного фонда, то в Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области.
Жители Новосибирска пожаловались на свалку на острове Кораблик.