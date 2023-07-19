«Возникновение несанкционированных свалок — это большая проблема. Жители обращаются к нам с этими вопросами, — прокомментировала начало работ глава Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Майя Соболёк. — На сегодняшний день хорошо то, что во взаимодействии с МУП „САХ“ эта работа началась, и она уже даёт определённые результаты, потому что сегодня мы видим, что действительно несанкционированные свалки начали убираться».