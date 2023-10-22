Страшным желтым порошком, душащим новосибирцев, заинтересовались следователи

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
По мнению следствия, со стороны администрации Новосибирского района имела место халатность, выразившаяся в отсутствии контроля за земельным участком в районе улицы Малыгина. В результате там появилась несанкционированная свалка.
«В результате захламления земельного участка произошло загрязнение почв. Следователи допрашивают сотрудников районной администрации и проводят необходимые следственные действия», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
До этого местные жители жаловались на странный желтый порошок, вызывающий першение в горле, жжение в глазах и покраснение кожи. Они обвинили в этом коммунальщиков, схалтуривших при дезинфекции мусорного полигона.