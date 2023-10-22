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Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Причиной появления удушающего порошка может быть свалка

Страшным желтым порошком, душащим новосибирцев, заинтересовались следователи

22 октября 2023, 12:15
Фото: 1MI
Причиной появления удушающего порошка может быть свалка

В Новосибирске возбуждено уголовное дело из-за удушающего порошка со свалки

Инцидент с распылением желтого порошка в Хилокском жилмассиве привлек внимание следственных органов. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По мнению следствия, со стороны администрации Новосибирского района имела место халатность, выразившаяся в отсутствии контроля за земельным участком в районе улицы Малыгина. В результате там появилась несанкционированная свалка.

«В результате захламления земельного участка произошло загрязнение почв. Следователи допрашивают сотрудников районной администрации и проводят необходимые следственные действия», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

До этого местные жители жаловались на странный желтый порошок, вызывающий першение в горле, жжение в глазах и покраснение кожи. Они обвинили в этом коммунальщиков, схалтуривших при дезинфекции мусорного полигона.

Жители Хилокского жилмассива мучаются от желтого порошка
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#Новосибирск#Мусор#Следственный комитет#Свалка#Следствие#Порошок#Александр Ляхов
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