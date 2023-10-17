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Published Сегодня, 04:07

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Updated Сегодня, 04:09

В субботнике приняли участие более 70 тысяч горожан

В Новосибирске собранный на субботнике мусор обещают убрать до конца недели

17 октября 2023, 04:07
Фото: 1MI
В субботнике приняли участие более 70 тысяч горожан
Мешки с мусором на городских свалках будут принимать бесплатно до субботы

До субботы, 21 октября, весь мусор, собранный горожанами на субботнике 14 октября должен быть вывезен с улиц Новосибирска. Об этом заявил мэр Анатолий Локоть в ходе еженедельного аппаратного совещания с руководителями структурных подразделений муниципалитета. В течение ближайшей недели мусорные полигоны не будут взымать плату за прием такого рода отходов.

По информации начальника департамента транспорта и дорожного-благоустроительного комплекса мэрии Константина Васильева, в традиционном осеннем субботнике приняли участие 77,2 тысячи новосибирцев.

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#Новосибирск#Мэрия#Мусор#Субботник#Вывоз
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