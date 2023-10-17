В Новосибирске собранный на субботнике мусор обещают убрать до конца недели

До субботы, 21 октября, весь мусор, собранный горожанами на субботнике 14 октября должен быть вывезен с улиц Новосибирска. Об этом заявил мэр Анатолий Локоть в ходе еженедельного аппаратного совещания с руководителями структурных подразделений муниципалитета. В течение ближайшей недели мусорные полигоны не будут взымать плату за прием такого рода отходов.