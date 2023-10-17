В Новосибирске собранный на субботнике мусор обещают убрать до конца недели

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
До субботы, 21 октября, весь мусор, собранный горожанами на субботнике 14 октября должен быть вывезен с улиц Новосибирска. Об этом заявил мэр Анатолий Локоть в ходе еженедельного аппаратного совещания с руководителями структурных подразделений муниципалитета. В течение ближайшей недели мусорные полигоны не будут взымать плату за прием такого рода отходов.
По информации начальника департамента транспорта и дорожного-благоустроительного комплекса мэрии Константина Васильева, в традиционном осеннем субботнике приняли участие 77,2 тысячи новосибирцев.