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Что сделают с медвежонком, найденным на субботнике в Новосибирске, рассказал министр

25 апреля 2023, 11:41
Фото: Официальный телеграм-канал Евгения Шестернина
Судьба медвежонка пока неизвестна

Новосибирский министр Шестернин рассказал о судьбе найденного медвежонка

В минувшую субботу в Новосибирске был найден медвежонок. При этом зооволонтерам животное было отдано не сразу. Ситуацию прокомментировал министр экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.
«Если нашли медвежонка, то необходимо позвонить в министерство. Это можно сделать через единую дежурную диспетчерскую службу…. […] Можно помочь медвежонку - сразу позвонить специалистам, а модно, именно модно - не мимо и не автозамена, навредить ему - начать поднимать и опускать его, тискать и обнимать, поднимать и опускать, заваривая крепкую привязанность», - написал Евгений Шестернин в телеграм-канале.
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По мнению министра, о таких случаях нужно сообщать сразу, чтобы как можно скорее вернуть животное в естественную среду обитания.  Сотрудники Минприроды прибудут на место происшествия с участковым, чтобы выяснить, почему медвежонок был фактически отторгнут лесом и пришел к людям. Однако с каждой минутой задержки зверь «навсегда останется при человеке».

Трехмесячный медвежонок был обнаружен во время субботника на трассе в районе Кемеровской области. Позже детеныша отправили новосибирским зооволонтерам. Сейчас судьбу малыша должны решить в Министерстве природы.

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#Новосибирск#Евгений Шестернин#Экология#Александр Ляхов#Природа#Животные#Министр
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