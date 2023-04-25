По мнению министра, о таких случаях нужно сообщать сразу, чтобы как можно скорее вернуть животное в естественную среду обитания. Сотрудники Минприроды прибудут на место происшествия с участковым, чтобы выяснить, почему медвежонок был фактически отторгнут лесом и пришел к людям. Однако с каждой минутой задержки зверь «навсегда останется при человеке».