Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
«Если нашли медвежонка, то необходимо позвонить в министерство. Это можно сделать через единую дежурную диспетчерскую службу…. […] Можно помочь медвежонку - сразу позвонить специалистам, а модно, именно модно - не мимо и не автозамена, навредить ему - начать поднимать и опускать его, тискать и обнимать, поднимать и опускать, заваривая крепкую привязанность», - написал Евгений Шестернин в телеграм-канале.
По мнению министра, о таких случаях нужно сообщать сразу, чтобы как можно скорее вернуть животное в естественную среду обитания. Сотрудники Минприроды прибудут на место происшествия с участковым, чтобы выяснить, почему медвежонок был фактически отторгнут лесом и пришел к людям. Однако с каждой минутой задержки зверь «навсегда останется при человеке».
Трехмесячный медвежонок был обнаружен во время субботника на трассе в районе Кемеровской области. Позже детеныша отправили новосибирским зооволонтерам. Сейчас судьбу малыша должны решить в Министерстве природы.