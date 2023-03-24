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В Новосибирске зоозащитники собирают подписи для спасения цирковых медведей

24 марта 2023, 01:52
Фото: 1MI
Медведи живут в плохих условиях
В Новосибирске неравнодушные зоозащитники создали петицию, чтобы защитить пять цирковых медведей. С их слов, животных содержат в ужасных условиях.

Подписи собирают на платформе Change. org. По словам активистов, медведи принадлежат бывшим цирковым артистам. Животных содержат с 2019 года в тесных и темных боксах, а кормят владельцы зверей раз в пять дней – хлебом и водой.

Также зоозащитники отмечают, что владельцы косолапых задолжали по аренде помещения. Когда активисты предложили помочь разместить животных по ребцентрам, те ответили, что знают «сколько стоит мёртвый медведь». Новосибирцы переживают, что хозяева мишек намеренно доводят подопечных до гибели.

Волонтеры уже заявили в полицию, обратились в Росприроднадзор и Россельхознадзор с требованием изъять животных из-за жестокого обращения. Также они пытаются забрать зверей через суд, чтобы потом отправить медведей в заповедники.

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#Эмилия Губарева#Животные#Медведи#Общество#Город#Новосибирск#Цирк
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