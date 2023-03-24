Posted Сегодня, 01:52
Published Сегодня, 01:52
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Подписи собирают на платформе Change. org. По словам активистов, медведи принадлежат бывшим цирковым артистам. Животных содержат с 2019 года в тесных и темных боксах, а кормят владельцы зверей раз в пять дней – хлебом и водой.
Также зоозащитники отмечают, что владельцы косолапых задолжали по аренде помещения. Когда активисты предложили помочь разместить животных по ребцентрам, те ответили, что знают «сколько стоит мёртвый медведь». Новосибирцы переживают, что хозяева мишек намеренно доводят подопечных до гибели.
Волонтеры уже заявили в полицию, обратились в Росприроднадзор и Россельхознадзор с требованием изъять животных из-за жестокого обращения. Также они пытаются забрать зверей через суд, чтобы потом отправить медведей в заповедники.