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В Новосибирске нашли запертых в холодном ангаре медведей

Сегодня, 13:59
Фото: https://www.youtube.com/watch?v=JD33IZBSMFY
В НСО цирковые животные найдены в ангаре
Представитель Всероссийского общества охраны животных в Новосибирске Дмитрий Шахов опубликовал видео, запечатлевшее ужасные условия содержания цирковых медведей и собак.

Ангар, в котором содержались животные, находится в посёлке Садовый на улице производственная. 

Автор видео отмечает, что по информации их источника в этом помещении находятся цирковые животные.

Первым в кадр попадает медведь, оставленный в клетке в, по-видимому, неотапливаемом помещении. Дмитрий Шахов также замечает, что у животного нет ни воды ни еды. 

В глубине ангара зоозащитники находят несколько вольеров с собаками породы колли и молодыми медведями, заключенными в небольшие клетки. Там же можно увидеть несколько ведер и мисок, собранных у клеток животных.

Стоит отметить, что видимых повреждений на животных на записи не видно. Медведи встречают представителей всероссийского общества охраны животных спокойно. Собаки активно лают и носятся по вольерам. 

Данные материалы автор намерен передать в прокуратуру.

В НСО цирковые животные найдены в ангаре
Фото: https://www.youtube.com/watch?v=JD33IZBSMFY

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#Новосибирск#Новосибирская область#Медведь#Цирк#Ангар#Происшествия
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