В Новосибирске нашли запертых в холодном ангаре медведей

Ангар, в котором содержались животные, находится в посёлке Садовый на улице производственная.
Автор видео отмечает, что по информации их источника в этом помещении находятся цирковые животные.
Первым в кадр попадает медведь, оставленный в клетке в, по-видимому, неотапливаемом помещении. Дмитрий Шахов также замечает, что у животного нет ни воды ни еды.
В глубине ангара зоозащитники находят несколько вольеров с собаками породы колли и молодыми медведями, заключенными в небольшие клетки. Там же можно увидеть несколько ведер и мисок, собранных у клеток животных.
Стоит отметить, что видимых повреждений на животных на записи не видно. Медведи встречают представителей всероссийского общества охраны животных спокойно. Собаки активно лают и носятся по вольерам.
Данные материалы автор намерен передать в прокуратуру.