Мэрия Новосибирска на месяц опоздала с осенним субботником

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
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Анатолий Локоть сообщил, что субботник пройдет 14 сентября (с опозданием на месяц). По всей видимости, градоначальник еще не «переключился» на второй месяц осени — октябрь, и по ошибке назвал сентябрь.
Однако факт есть фактом — уборка города намечена на 14 октября. Традиционно, мэр приглашает всех новосибирцев принять участие в этом мероприятии. Он и сам каждый год не брезгует взять метлу или грабли и привести в порядок территорию столицы Сибири.
Субботники уже давно стали традицией в Новосибирске. Весной их проводят 22 апреля — в день рождения Ленина, а осенью — в октябре. Основная задача — подготовить город к зимнему периоду.