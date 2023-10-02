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Мэр ежегодно выходит на субботник

Мэрия Новосибирска на месяц опоздала с осенним субботником

2 октября 2023, 03:48
Фото: ТГ/Анатолий Локоть
Мэр ежегодно выходит на субботник

В Новосибирске общегородской осенний субботник пройдет 14 октября

Дату проведения общегородского субботника в Новосибирске объявил мэр города во время оперативного совещания в правительстве региона 2 октября 2023.

Анатолий Локоть сообщил, что субботник пройдет 14 сентября (с опозданием на месяц). По всей видимости, градоначальник еще не «переключился» на второй месяц осени — октябрь, и по ошибке назвал сентябрь.

Однако факт есть фактом — уборка города намечена на 14 октября. Традиционно, мэр приглашает всех новосибирцев принять участие в этом мероприятии. Он и сам каждый год не брезгует взять метлу или грабли и привести в порядок территорию столицы Сибири.

Субботники уже давно стали традицией в Новосибирске. Весной их проводят 22 апреля — в день рождения Ленина, а осенью — в октябре. Основная задача — подготовить город к зимнему периоду.

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#Общество#Новосибирск#Мэр#Субботник#Уборка#Эмилия Губарева#Анатолий Локоть
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