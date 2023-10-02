Мэрия Новосибирска на месяц опоздала с осенним субботником

Однако факт есть фактом — уборка города намечена на 14 октября. Традиционно, мэр приглашает всех новосибирцев принять участие в этом мероприятии. Он и сам каждый год не брезгует взять метлу или грабли и привести в порядок территорию столицы Сибири.