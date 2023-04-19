За счет этого проекта выделены финансы на благоустройство Михайловской набережной, реконструкцию сквера на ул. Станиславского у «Монумента Славы». Благодаря участию города в федеральном проекте появился Затулинский дисперсный парк, обновлен Заельцовский парк. В 2023 году на очереди благоустройство уникального затапливаемого парка в пойме реки Каменка. В следующем году - реконструкция набережной реки Иня. Деньги на него выделят благодаря участию в голосовании.