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Город начал генеральную уборку после зимы — на дороги выехали подметальные машины, в скверах и парках наводят порядок сотрудники городских служб, приступили к уборке управляющие компании.
Город станет чище, если новосибирцы объединят свои усилия в весенней уборке. Анатолий Локоть напомнил об общероссийском голосовании по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», в котором участвует Новосибирск.
За счет этого проекта выделены финансы на благоустройство Михайловской набережной, реконструкцию сквера на ул. Станиславского у «Монумента Славы». Благодаря участию города в федеральном проекте появился Затулинский дисперсный парк, обновлен Заельцовский парк. В 2023 году на очереди благоустройство уникального затапливаемого парка в пойме реки Каменка. В следующем году - реконструкция набережной реки Иня. Деньги на него выделят благодаря участию в голосовании.
Очередной этап голосования за проекты для благоустройства начался 15 апреля и продлится до 31 мая. От активности новосибирцев зависит количество выделенных средств на развитие парков и зон отдыха в Новосибирске.
Анатолий Локоть призвал не оставаться в стороне, а проголосовать, так как Министерство строительства при распределении денег по Федеральному проекту на развитие территорий в городах учитывает, сколько людей проголосовало от каждого города.
Участие в субботнике, голосование - посильный вклад каждого в то, чтобы Новосибирск, город трудовой доблести был чистым и красивым, подчеркнул мэр.
Мэр опроверг строительство ларьков на площади Карла Маркса. На левом берегу строится гостиничный комплекс с Музеем им. А.И. Покрышкина.