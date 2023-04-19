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Мэр Анатолий Локоть пригласил новосибирцев на субботник 22 апреля

19 апреля 2023, 07:57
Фото: Телеграм канал Анатолия Локтя @alokot
"Город меняется быстрее, если жители вносят посильный вклад в его благоустройство" - написал Анатолий Локоть в своем телеграм канале.
«Каждый может сделать что-то для Новосибирска — чтобы город стал чище и комфортнее!», — с призывом выйти на субботник 22 апреля обратился к жителям Новосибирска мэр Анатолий Локоть.

Город начал генеральную уборку после зимы — на дороги выехали подметальные машины, в скверах и парках наводят порядок сотрудники городских служб, приступили к уборке управляющие компании.

Город станет чище, если новосибирцы объединят свои усилия в весенней уборке. Анатолий Локоть напомнил об общероссийском голосовании по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», в котором участвует Новосибирск.

За счет этого проекта выделены финансы на благоустройство Михайловской набережной, реконструкцию сквера на ул. Станиславского у «Монумента Славы». Благодаря участию города в федеральном проекте появился Затулинский дисперсный парк, обновлен Заельцовский парк. В 2023 году на очереди благоустройство уникального затапливаемого парка в пойме реки Каменка. В следующем году - реконструкция набережной реки Иня. Деньги на него выделят благодаря участию в голосовании. 

Очередной этап голосования за проекты для благоустройства начался 15 апреля и продлится до 31 мая. От активности новосибирцев зависит количество выделенных средств на развитие парков и зон отдыха в Новосибирске.

Анатолий Локоть призвал не оставаться в стороне, а проголосовать, так как Министерство строительства при распределении денег по Федеральному проекту на развитие территорий в городах учитывает, сколько людей проголосовало от каждого города.

Участие в субботнике, голосование - посильный вклад каждого в то, чтобы Новосибирск, город трудовой доблести был чистым и красивым, подчеркнул мэр.

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#Ольга Храмушкина#Чистота#Субботник#Голосование#Общество#Экология#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Анатолий Локоть
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