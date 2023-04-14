Мэр Новосибирска Локоть опроверг строительство ларьков на площади Маркса

Новые торговые павильоны не появятся на площади Маркса в Новосибирске. Об этом твердо заявил мэр Анатолий Локоть на онлайн встрече с журналистами 14 апреля.

На днях стало известно, что на месте снесенного памятника летчику Александру Покрышкину начали возводить объекты, похожие на ларьки. Местные жители взбунтовались. Их поспешил успокоить градоначальник. «Застройщик строит не ларьки, а служебные помещения, бытовки, для рабочих. Мы будем контролировать ход работ, продолжим следить за ситуацией», - сообщил мэр Локоть. Вспомнили барахолку на Гусинке - павильоны снова строят на пл. Маркса в Новосибирске Узнать подробнее Напомним, ранее Atas.info писал о легендарных барахолках, процветающих в 90-е годы на площади Маркса в Новосибирске. Оказалось, лихая эпоха спустя десятилетия еще не до конца покинула центр левого берега. Духи и «Ласковый май»: на площади Маркса в Новосибирске продолжаются 90-е Узнать подробнее