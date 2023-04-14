Мэр Новосибирска Локоть опроверг строительство ларьков на площади Маркса

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
На днях стало известно, что на месте снесенного памятника летчику Александру Покрышкину начали возводить объекты, похожие на ларьки. Местные жители взбунтовались. Их поспешил успокоить градоначальник.
«Застройщик строит не ларьки, а служебные помещения, бытовки, для рабочих. Мы будем контролировать ход работ, продолжим следить за ситуацией», - сообщил мэр Локоть.
Напомним, ранее Atas.info писал о легендарных барахолках, процветающих в 90-е годы на площади Маркса в Новосибирске. Оказалось, лихая эпоха спустя десятилетия еще не до конца покинула центр левого берега.