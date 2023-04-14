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Мэр Новосибирска Локоть опроверг строительство ларьков на площади Маркса

14 апреля 2023, 07:06
Фото: 1MI
Мэр объяснил, что строят на площади Маркса в Новосибирске
Новые торговые павильоны не появятся на площади Маркса в Новосибирске. Об этом твердо заявил мэр Анатолий Локоть на онлайн встрече с журналистами 14 апреля.

На днях стало известно, что на месте снесенного памятника летчику Александру Покрышкину начали возводить объекты, похожие на ларьки. Местные жители взбунтовались. Их поспешил успокоить градоначальник.

«Застройщик строит не ларьки, а служебные помещения, бытовки, для рабочих. Мы будем контролировать ход работ, продолжим следить за ситуацией», - сообщил мэр Локоть.

 

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Напомним, ранее Atas.info писал о легендарных барахолках, процветающих в 90-е годы на площади Маркса в Новосибирске. Оказалось, лихая эпоха спустя десятилетия еще не до конца покинула центр левого берега.

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#Алина Шефер#Киоски#Площадь Маркса#Строительство#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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