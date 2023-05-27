atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:48

Published Сегодня, 03:48

Modified Сегодня, 03:50

Updated Сегодня, 03:50

Изображение материала

В Новосибирске волонтеры вывезли с берега Оби более 200 мешков мусора

27 мая 2023, 03:48
Фото: nso.ru
Часть мусора отправят на переработку
Активисты чистили речной берег в рамках всероссийского субботника «Убери за собой»

Около 250 волонтеров приняли участие в акции по очистке береговой линии Оби от мусора в Советском районе Новосибирска. Как сообщили в региональном Минприроды, в субботнике участвовали студенты, представители экологических движений и чиновники администраций различного уровня.

Всего на протяжении 4 километров берега удалось собрать 263 мешка мусора. Кроме того, берег очистили от веток и остатков стройматериалов. Отсортированный мусор отправят на переработку, добавили в ведомстве.  

Читайте также:
В Новосибирске волонтеры собрали 180 мешков мусора под Бугринским мостомВ Новосибирске во время субботника нашли одинокого трехмесячного медвежонкаВ Новосибирске контейнерные площадки завалены мусором: винят субботник
#Субботник#Мусор#Волонтеры#Экология#Новосибирск
Подпишитесь
В Новосибирске перекроют ул. Ленина и Чаплыгина на лето - ждем транспортный коллапс
Вчера, 05:44
В Новосибирске выпускники перепели «Короля и Шута» на последнем звонке
Вчера, 04:06
Здания инфекционной больницы в Новосибирске не признали культурным наследием
Вчера, 04:22
Воры-бабуины и разбитые небоскребы: новосибирец увидел настоящую Африку
25 мая 08:41
Куда сходить помыться, а куда не стоит: лучшие бани назвали новосибирцы
25 мая 09:21
Где получить карту с выгодным кешбэком в самых востребованных категориях?
25 мая 02:00