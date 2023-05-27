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Published Сегодня, 03:48
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Около 250 волонтеров приняли участие в акции по очистке береговой линии Оби от мусора в Советском районе Новосибирска. Как сообщили в региональном Минприроды, в субботнике участвовали студенты, представители экологических движений и чиновники администраций различного уровня.
Всего на протяжении 4 километров берега удалось собрать 263 мешка мусора. Кроме того, берег очистили от веток и остатков стройматериалов. Отсортированный мусор отправят на переработку, добавили в ведомстве.