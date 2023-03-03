Падеж скота грозит экологической катастрофой в районе, поэтому принято решение как можно быстрее, до таяния снегов, ликвидировать обнаруженные трупы. По предварительным подсчетам, под снегом могут находиться более 300 трупов животных, умерших от голода. По факту обнаружения возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными.