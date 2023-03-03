Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Прокурор Кочковского района Руслан Нуреев предложил ввести режим ЧС в связи с обнаружением массового захоронения коров на территории Новорешетовского сельсовета. Руслан Нуреев 3 марта принял участие в заседании комиссии, где обсуждали сложившуюся ситуацию.
Падеж скота грозит экологической катастрофой в районе, поэтому принято решение как можно быстрее, до таяния снегов, ликвидировать обнаруженные трупы. По предварительным подсчетам, под снегом могут находиться более 300 трупов животных, умерших от голода. По факту обнаружения возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными.
Ранее Атас.Инфо писал о том, что ветеринар в Новосибирске подделывала документы для провоза животных через границу.