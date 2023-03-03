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Posted Сегодня, 13:29

Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Может быть введен режим ЧС: Кладбище коров обнаружено в одном из районов области

3 марта 2023, 13:29
Фото: 1MI
На сельскохозяйственном предприятии, на котором произошел мор, начата проверка.

В Новосибирской области могут ввести режим ЧС - найден незаконный скотомогильник

В Кочковском районе массовым незаконным скотомогильником заинтересовалась прокуратура. Произошел падеж скота - трупы обнаружены на территории Новорешетовского сельсовета. Над решением проблемы работает рабочая группа из администрации, ветеринаров и представителей организации, допустившей мор коров.

Прокурор Кочковского района Руслан Нуреев предложил ввести режим ЧС в связи с обнаружением массового захоронения коров на территории Новорешетовского сельсовета. Руслан Нуреев 3 марта принял участие в заседании комиссии, где обсуждали сложившуюся ситуацию.

Падеж скота грозит экологической катастрофой в районе, поэтому принято решение как можно быстрее, до таяния снегов, ликвидировать обнаруженные трупы. По предварительным подсчетам, под снегом могут находиться более 300 трупов животных, умерших от голода. По факту обнаружения возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными.

Новосибирский ветеринар подделывала документы для провоза скота через границу
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Ранее Атас.Инфо писал о том, что ветеринар в Новосибирске подделывала документы для провоза животных через границу.

#Сельское хозяйство#Режим#Животные#Новосибирск#Новосибирская область
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