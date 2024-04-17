atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:55

Published Сегодня, 04:55

Modified Сегодня, 04:57

Updated Сегодня, 04:57

Возбудитель сибирской язвы сохраняется в земле веками

Об угрозе распространения сибирской язвы из-за паводка рассказали в Новосибирске

17 апреля 2024, 04:55
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Возбудитель сибирской язвы сохраняется в земле веками
В регионе, где продолжается паводок, существует девять скотомогильников с сибирской язвой. Уровень опасности прокомментировали в областном управлении ветеринарии

На территории Новосибирской области по состоянию на апрель 2024 года официально зарегистрировано 460 скотомогильников, в том числе 9 сибиреязвенных захоронений.

«Затопление скотомогильников, особенно сибиреязвенных, представляет значительную угрозу возникновения и распространения заразных болезней животных, в том числе опасных для человека. При этом, ущерб будет нанесен не только здоровью животных, но и экономике хозяйствующих субъектов, в которых будет зарегистрирован очаг инфекционного заболевания, а также экономике региона в целом (в связи с установлением ограничений на поставки сельскохозяйственной продукции по условиям регионализации)», — говорится в ответе управления ветеринарии Новосибирской области на запрос редакции Atas.Info.

Между тем, подчеркивают в ведомстве, в регионе отсутствуют скотомогильники, попадающие в потенциальную зону подтопления и проведение специальных мероприятий по их защите от паводка не требуется.

Захоронения животных, павших от сибирской язвы, герметично изолированы, за их состоянием ведется мониторинг, и в таком виде они будут оставаться неопределенно долго. Возбудитель сибирской язвы способен сохранять свои опасные свойства в земле столетиями.

Что касается других скотомогильников, то согласно федеральным рекомендациям, регионы должны от них постепенно избавляться. Соответствующее постановление правительства Новосибирской области было принято в январе 2022 года. С тех пор было ликвидировано 348 скотомогильников, на это было потрачено 47,083 млн рублей. Еще 33,148 млн на эти цели предусмотрено в областном бюджете 2024 года. Предполагается, что до конца года будет ликвидировано еще 108 скотомогильников.

Читайте также:
«Находим головы»: жители Сузунского района возмущаются нелегальным скотомогильникомНовосибирский ветеринар подделывала документы для провоза скота через границуВ Новосибирской области ребенок и взрослые заразились бруцеллезом от скота
#Артем Шершнев#Новосибирск#Новосибирская область#Скотомогильник#Паводок#Угроза#Сибирская язва#Паводок в Новосибирской области 2024
Подпишитесь
В Новосибирске депутаты горсовета назвали имя нового мэра
Вчера, 05:39
«Это моя внутренняя победа»: депутат Украинцев об итогах выборов мэра Новосибирска
Вчера, 06:34
О первых шагах на посту мэра Новосибирска высказался Максим Кудрявцев
Вчера, 05:43
Список 25 опасных новосибирских дорог опубликовали в ГУ МЧС
Вчера, 01:35
Губернатор запретил мигрантам работать таксистами в Новосибирской области
15 апреля, 08:24
Стало известно, кто снес трактором нелегальные торговые точки в Новосибирске
15 апреля, 09:04
"