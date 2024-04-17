Об угрозе распространения сибирской язвы из-за паводка рассказали в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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Updated Сегодня, 04:57
На территории Новосибирской области по состоянию на апрель 2024 года официально зарегистрировано 460 скотомогильников, в том числе 9 сибиреязвенных захоронений.
«Затопление скотомогильников, особенно сибиреязвенных, представляет значительную угрозу возникновения и распространения заразных болезней животных, в том числе опасных для человека. При этом, ущерб будет нанесен не только здоровью животных, но и экономике хозяйствующих субъектов, в которых будет зарегистрирован очаг инфекционного заболевания, а также экономике региона в целом (в связи с установлением ограничений на поставки сельскохозяйственной продукции по условиям регионализации)», — говорится в ответе управления ветеринарии Новосибирской области на запрос редакции Atas.Info.
Между тем, подчеркивают в ведомстве, в регионе отсутствуют скотомогильники, попадающие в потенциальную зону подтопления и проведение специальных мероприятий по их защите от паводка не требуется.
Захоронения животных, павших от сибирской язвы, герметично изолированы, за их состоянием ведется мониторинг, и в таком виде они будут оставаться неопределенно долго. Возбудитель сибирской язвы способен сохранять свои опасные свойства в земле столетиями.
Что касается других скотомогильников, то согласно федеральным рекомендациям, регионы должны от них постепенно избавляться. Соответствующее постановление правительства Новосибирской области было принято в январе 2022 года. С тех пор было ликвидировано 348 скотомогильников, на это было потрачено 47,083 млн рублей. Еще 33,148 млн на эти цели предусмотрено в областном бюджете 2024 года. Предполагается, что до конца года будет ликвидировано еще 108 скотомогильников.