Об угрозе распространения сибирской язвы из-за паводка рассказали в Новосибирске

Что касается других скотомогильников, то согласно федеральным рекомендациям, регионы должны от них постепенно избавляться. Соответствующее постановление правительства Новосибирской области было принято в январе 2022 года. С тех пор было ликвидировано 348 скотомогильников, на это было потрачено 47,083 млн рублей. Еще 33,148 млн на эти цели предусмотрено в областном бюджете 2024 года. Предполагается, что до конца года будет ликвидировано еще 108 скотомогильников.