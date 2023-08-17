В Новосибирске водитель внедорожника умер за рулем и врезался в столб

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
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Updated Сегодня, 08:45
Авария случилась днем 17 августа на проспекте Строителей. Пешеходы видели, как иномарка неожиданно начала вилять по дороге, потом ее занесло в фонарный столб.
«Мы были свидетелями с мужем этого инцидента. Мужчина отключился, потерял сознание, видимо, в этот момент врезался в опору. Вызвали скорую, но его спасти не смогли», — рассказали Atas.info очевидцы ДТП.
Водитель умер, не приходя в сознание. Сейчас врачи выясняют причины его гибели. Возможно, у него случился сердечный приступ, а столкновение со столбом его добило.