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В Новосибирске водитель внедорожника умер за рулем и врезался в столб

В Новосибирске водитель внедорожника умер за рулем и врезался в столб

17 августа 2023, 08:43
Фото: предоставили очевидцы
Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado погиб в ДТП в Академгородке Новосибирска. Он потерял сознание и врезался в столб, сообщили очевидцы.

Авария случилась днем 17 августа на проспекте Строителей. Пешеходы видели, как иномарка неожиданно начала вилять по дороге, потом ее занесло в фонарный столб.

«Мы были свидетелями с мужем этого инцидента. Мужчина отключился, потерял сознание, видимо, в этот момент врезался в опору. Вызвали скорую, но его спасти не смогли», — рассказали Atas.info очевидцы ДТП.

Водитель умер, не приходя в сознание. Сейчас врачи выясняют причины его гибели. Возможно, у него случился сердечный приступ, а столкновение со столбом его добило.

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#18+#Погиб#ДТП#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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