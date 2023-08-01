Густой туман накрыл Новосибирск и область утром 1 августа 2023 — смотрим фото

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Первый день августа в Новосибирске начался с интересного явления — на небе было видно солнце, но ближе к земле царил густой туман. Такая же картина и в Новосибирской области. Вдали 200 метров не видно ничего, кроме белой пелены.
По прогнозу специалистов Западно-Сибирского гидрометцентра, в ближайшие три дня ожидается жаркая, но не аномально высокая температура воздуха. Дневной показатель будет колебаться в пределах +26…+30 °С. Погода облачная, но осадков ожидается не слишком много. К середине августа температура может подняться до +32 °С.
По данным «Яндекс. Погоды», утром 1 августа +18 °С, туман, пасмурно. Днем потеплеет до +28 °С.
Сайт world-weather прогнозирует утром во вторник всего +15 °С, а днем +24 °С. Пасмурно, без осадков.