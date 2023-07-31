Posted Сегодня, 01:57
Published Сегодня, 01:57
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Фото и видео с утренним Новосибирском, погруженным в туман, были опубликованы местными жителями 31 июля. Эти снимки размещены в Telegram-канале под названием «АСТ-54 black».
Один из авторов видео сообщил: «Сегодня утром Новосибирск окутал туман». В комментариях один из подписчиков отметил, что видео снято на мосту и напоминает атмосферу Сан-Франциско.
Согласно данным Западно-Сибирского гидрометцентра, утром 31 июля туман охватил Новосибирскую область, а также Томскую и Кемеровскую области.
По данным «Яндекс. Погоды», в понедельник, 31 июля будет максимально +26 °С. Утром сегодня туман, пасмурно и +19 °С.
Сайт world-weather прогнозирует +16 °С утром и +24 °С вечером. Пасмурно, осадки в виде дождя.