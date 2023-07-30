Жара до +30 °С: прогноз погоды в Новосибирске на неделю — что ждет сибиряков летом

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Следующая неделя в Новосибирске будет теплой и жаркой. Синоптики «Яндекс. Погоды» прогнозируют, что с 31 июля по 6 августа температура поднимется до +30 °С. Жаркие дни начнутся с четверга, а наиболее высокие значения ожидаются в субботу, 5 августа.
Однако в начале недели, с понедельника по среду, будет относительно прохладно в ночное время. Температура ночью составит от +16 до +19 °С, а в дневные часы ожидается около +27 °С.
Сайт world-weather прогнозирует жару до +27 °С только в четверг. Всю неделю температура воздуха будет колебаться в районе +23…+26 °С. 3, 4 и 5 августа ожидается небольшой дождь.
По прогнозу сайта gismeteo, жара до +27…29 °С будет с четверга до выходных. При этом всю неделю прольют дожди, пробушуют грозы и молнии.
Напомним, ранее стал известен прогноз погоды на август. Месяц будет не очень теплым и дождливым. Во время повышения температуры рекомендуется ограничить пребывание на улице, уменьшить физическую активность и следить за достаточным питьевым режимом.