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Новосибирцев предупредили о туманном и ветреном вторнике

26 июня 2023, 10:42
Фото: pxhere.com
Вторник в Новосибирске будет туманным

В Новосибирске во вторник прогнозируют туманы и град

В Новосибирске ожидаются туманы. Об этом горожан предупреждают в СМС-сообщениях.
«По данным УГМС, 27 июня в Новосибирской области возможны туманы в утреннее и вечернее время», — предупреждает ГУ МЧС по региону.
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Кроме того, во вторник прогнозируется дождь с грозой, возможен град. Также ожидается усиление ветра до двенадцати метров в секунду.

В данных условиях нежелательно выходить из дому без крайней необходимости. В случае попадания в эпицентр урагана нужно найти безопасное укрытие (за исключением деревьев, столбов ЛЭП и остановочных пунктов).

Град прошел в Заельцовском, Калининском и Октябрьском районах Новосибирска
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#Новосибирск#Погода#Александр Ляхов#Синоптики#Прогноз#МЧС
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