Новосибирцев предупредили о туманном и ветреном вторнике

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
«По данным УГМС, 27 июня в Новосибирской области возможны туманы в утреннее и вечернее время», — предупреждает ГУ МЧС по региону.
Кроме того, во вторник прогнозируется дождь с грозой, возможен град. Также ожидается усиление ветра до двенадцати метров в секунду.
В данных условиях нежелательно выходить из дому без крайней необходимости. В случае попадания в эпицентр урагана нужно найти безопасное укрытие (за исключением деревьев, столбов ЛЭП и остановочных пунктов).