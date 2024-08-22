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Рейсы

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2024
Рейсы до Ферганы запустят из Новосибирска в сентябре
География полетов из Новосибирска до Узбекистана расширяется. Новые лайнеры S7 будут летать до Ферганы.
22 августа, 12:37
Египет планирует увеличить число рейсов в Казань, Екатеринбург и Новосибирск
Египет планирует увеличить количество рейсов в российские города, включая Новосибирск, что может привести к увеличению числа туристов из России.
31 марта, 05:47
Несколько рейсов задержали в новосибирском аэропорту Толмачево — в чем причина
Несколько рейсов задержаны в Толмачево из-за плотного тумана: прибывающие самолеты отправлены в другие аэропорты.
26 февраля, 03:40
Авиакомпания «Победа» прекращает рейсы между Новосибирском и Петербургом
16 февраля, 14:05
Авиарейсы из Новосибирска в Санкт-Петербург задерживают — с чем это связано, причина
Рейсы из Новосибирска в Санкт-Петербург массово задерживаются на несколько часов из-за непогоды.
23 января, 02:39
2023
Поезда из Томска и Новокузнецка будут ходить чаще в Новосибирск на каникулах
На зимних каникулах введены дополнительные рейсы как на направлении Томск-Новосибирск, так и на направлении Новокузнецк-Новосибирск.
26 декабря 2023, 06:58
Посол РФ: Эвакуация россиян из Израиля не планируется
Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов считает преждевременными разговоры об эвакуации из Израиля российских граждан. Об этом он заявил в эфире «Соловьев Live».
10 октября 2023, 17:46
Самолет из Сочи не смог сесть в Омске и вновь полетел в Новосибирск
Из-за сильного тумана, летевшие в Омск самолеты были вынуждены приземлиться в Новосибирске, задержка составила несколько часов.
25 сентября 2023, 05:31
Туман парализовал аэропорт в Новосибирске — самолеты не могут прилететь
22 августа 2023, 04:00
Безнадежное утро для пассажиров: туман обрушился на аэропорт Новосибирска
В Новосибирске 22 августа из-за сильного тумана задержали несколько рейсов, так как видимость в городе составляет не более 100 метров.
22 августа 2023, 01:35

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