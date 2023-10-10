Посол РФ: Эвакуация россиян из Израиля не планируется

Posted Сегодня, 17:46
Published Сегодня, 17:46
Modified Сегодня, 17:48
Updated Сегодня, 17:48
На данный момент из Тель-Авива можно улететь в Россию 15-ю прямыми рейсами в разные города, сказал посол. «Но можно иметь в голове и предусматривать организацию выездных рейсов, если этого потребует ситуация», — не исключил Викторов возможной эвакуации.
Между тем, сегодня стало известно о том, что в Израиле только по официальным данным уже погибли четыре гражданина РФ, еще шестеро числятся пропавшими без вести.