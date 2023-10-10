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Посол РФ: Эвакуация россиян из Израиля не планируется

Посол РФ: Эвакуация россиян из Израиля не планируется

10 октября 2023, 17:46
Фото: Соцсети
Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов считает преждевременными разговоры об эвакуации из Израиля российских граждан. Об этом он заявил в эфире «Соловьев Live».

На данный момент из Тель-Авива можно улететь в Россию 15-ю прямыми рейсами в разные города, сказал посол. «Но можно иметь в голове и предусматривать организацию выездных рейсов, если этого потребует ситуация», — не исключил Викторов возможной эвакуации.

Между тем, сегодня стало известно о том, что в Израиле только по официальным данным уже погибли четыре гражданина РФ, еще шестеро числятся пропавшими без вести.

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#Происшествия#Погибшие#Эвакуация#Рейсы#Израиль#Посол РФ#Тель-Авив
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