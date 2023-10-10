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Депутата возмутила избирательность действий сотовых операторов

Новосибирский депутат Антонов возмутился отменой роуминга для русских израильтян

10 октября 2023, 14:11
Фото: 1MI
Депутата возмутила избирательность действий сотовых операторов
С 7 октября в Израиле продолжаются боевые действия. В связи с этим российские сотовые операторы отменили роуминг для русскоязычных граждан страны. Инициативой уже возмутился новосибирский депутат Ростислав Антонов.

По мнению политика, действия бизнесменов являются абсолютно лицемерными, поскольку они не приняли аналогичного решения для Крыма и новых российских регионов. И это является желанием коммерсантов заработать на трагедии Донбасса.

«Нахожусь в полном изумлении от акции. Изумляет подобная избирательность. Мобильные операторы страны, в части регионов которой ведутся кровопролитные боевые действия как по команде принимают решение оказать помощь своим абонентам. Но не в истекающем кровью Донбассе, а в Израиле. Коммерсанты стараются за счет своих абонентов. Направлю соответствующий запрос», — написал Ростислав Антонов в Telegram-канале.
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Как считает депутат, подобную поддержку следует оказать и жителям Донбасса. Именно в этом проявится социальная ответственность бизнеса.

Напомним, что с 7 октября Израиль находится на военном положении. Сообщается о 800 погибших и множестве захваченных заложников. Террористы из группировки ХАМАС также атаковали аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, где находилось много людей.

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#Новосибирск#Эмиграция#Ростислав Антонов#Война#Телефон#Связь#Александр Ляхов#Израиль#Ракетные удары по всей стране: война в Израиле 2023
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