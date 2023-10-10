Новосибирский депутат Антонов возмутился отменой роуминга для русских израильтян

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
По мнению политика, действия бизнесменов являются абсолютно лицемерными, поскольку они не приняли аналогичного решения для Крыма и новых российских регионов. И это является желанием коммерсантов заработать на трагедии Донбасса.
«Нахожусь в полном изумлении от акции. Изумляет подобная избирательность. Мобильные операторы страны, в части регионов которой ведутся кровопролитные боевые действия как по команде принимают решение оказать помощь своим абонентам. Но не в истекающем кровью Донбассе, а в Израиле. Коммерсанты стараются за счет своих абонентов. Направлю соответствующий запрос», — написал Ростислав Антонов в Telegram-канале.
Как считает депутат, подобную поддержку следует оказать и жителям Донбасса. Именно в этом проявится социальная ответственность бизнеса.
Напомним, что с 7 октября Израиль находится на военном положении. Сообщается о 800 погибших и множестве захваченных заложников. Террористы из группировки ХАМАС также атаковали аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, где находилось много людей.