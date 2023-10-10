«Мы привыкли к сиренам»: репатриант из Новосибирска рассказал о ситуации в Израиле

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Бывший житель Новосибирска Эли Иохимович репатриировался в Израиль в 2002 году. Сейчас он работает менеджером по генеалогическим исследованиям. Атака палестинских боевиков застала его во время утренней пробежки, но мужчину это не напугало.
«Мы к сиренам давно привыкли. И иной мысли, кроме как войти в бомбоубежище, в голове даже не возникает», — заявил Эли Иохимович Сибкраю.
Сейчас в Израиле все контролирует армия. На пункты сбора прибыли 300 тысяч резервистов. Тем не менее, будни не особенно изменились: не работают учебные заведения, отменены развлекательные мероприятия, временами приходится заходить в бомбоубежище. Но панических настроений нет.
«Я чувствую себя вполне защищенно. Мы должны вышвырнуть ХАМАС из нашего дома. Мысли уехать нет», — подчеркнул Эли Иохимович.
С 7 октября Израиль живет на военном положении. После серии ракетных обстрелов боевиками ХАМАС власти страны объявили о начале войны. На данный момент сообщается о 800 погибших.