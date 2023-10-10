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Израильтяне привыкли к бомбоубежищам

«Мы привыкли к сиренам»: репатриант из Новосибирска рассказал о ситуации в Израиле

10 октября 2023, 11:51
Фото: 1MI
Израильтяне привыкли к бомбоубежищам
С 7 октября Израиль живет на военном положении. После серии ракетных обстрелов боевиками ХАМАС власти страны объявили о начале войны. На данный момент сообщается о 800 погибших. Тем не менее, многие израильтяне — особенно репатрианты и релоканты — стараются не паниковать.

Бывший житель Новосибирска Эли Иохимович репатриировался в Израиль в 2002 году. Сейчас он работает менеджером по генеалогическим исследованиям. Атака палестинских боевиков застала его во время утренней пробежки, но мужчину это не напугало.

«Мы к сиренам давно привыкли. И иной мысли, кроме как войти в бомбоубежище, в голове даже не возникает», — заявил Эли Иохимович Сибкраю.
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Сейчас в Израиле все контролирует армия. На пункты сбора прибыли 300 тысяч резервистов. Тем не менее, будни не особенно изменились: не работают учебные заведения, отменены развлекательные мероприятия, временами приходится заходить в бомбоубежище. Но панических настроений нет.

«Я чувствую себя вполне защищенно. Мы должны вышвырнуть ХАМАС из нашего дома. Мысли уехать нет», — подчеркнул Эли Иохимович.
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С 7 октября Израиль живет на военном положении. После серии ракетных обстрелов боевиками ХАМАС власти страны объявили о начале войны. На данный момент сообщается о 800 погибших.

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#Новосибирск#Армия#Война#Бомбоубежище#Александр Ляхов#Израиль#Ракетные удары по всей стране: война в Израиле 2023
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