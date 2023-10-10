«Мы привыкли к сиренам»: репатриант из Новосибирска рассказал о ситуации в Израиле

Сейчас в Израиле все контролирует армия. На пункты сбора прибыли 300 тысяч резервистов. Тем не менее, будни не особенно изменились: не работают учебные заведения, отменены развлекательные мероприятия, временами приходится заходить в бомбоубежище. Но панических настроений нет.