Переехавшие в Израиль новосибирцы рассказали о жутких потерях на войне

Posted Сегодня, 03:06
Published Сегодня, 03:06
Modified Сегодня, 03:08
Updated Сегодня, 03:08
Утром 7 октября с территории Газа была произведена атака по Израилю. За последние два дня ситуация ухудшилась, и 8 октября официально объявили войну.
Армия Израиля уничтожила более 500 объектов в Газе, в Тель-Авиве жители запасаются продуктами, а жители приграничных районов эвакуируются. Число погибших уже достигает около 1000 человек, и ХАМАС задержал около 100 граждан.
В Израиле проживает много русскоязычных граждан. По данным на 2022 год, их доля составляет 15%. Atas.info пообщался с новосибирцами, которые переехали в Израиль. Так, Мая Винер отметила, что она не выходит из дома и заказывает еду с доставкой. Она добавила, что многие задумываются о переезде в более развитые страны.
В некоторых городах обстановка спокойнее. Антонина Дубровника рассказала, что в Гиватаиме, где она проживает, люди обсуждают ситуацию на улицах с друзьями. Многие жители столицы покидают ее и отправляются на север страны. В Хайфе собрались сотни граждан, чтобы сдать кровь для раненых. Галина Гузман из Ашкелона сообщила, что постоянно слышат звуки тревоги.
Диана, жительница Бейт а-ира, объяснила, что это уже второй раз, когда она сталкивается с военными действиями на территории страны. Первый случай был девять лет назад. Она живет с мужем и тремя животными и собирается покинуть страну. Временно они проводят время в бомбоубежище и всегда имеют при себе оружие.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал происходящее войной и обещал отомстить за всех погибших. В Газу были переброшены 31 батальон и четыре дополнительные дивизии. Израиль получил поддержку Евросоюза, США и Австралии, а ХАМАС на свою сторону привлек Сирию, Катар и Иран.