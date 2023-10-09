Переехавшие в Израиль новосибирцы рассказали о жутких потерях на войне

Диана, жительница Бейт а-ира, объяснила, что это уже второй раз, когда она сталкивается с военными действиями на территории страны. Первый случай был девять лет назад. Она живет с мужем и тремя животными и собирается покинуть страну. Временно они проводят время в бомбоубежище и всегда имеют при себе оружие.