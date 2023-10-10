Новосибирским туристам рассказали, что делать с путевками в Израиль

«Если рейс не отменен, то это совершенно другая история. В данном случае нужно смотреть условия возврата авиабилета в договоре между компанией и клиентом. Сейчас многие сдают билеты или переносят дату вылета. Отказать им в этом никто не может», рассказала BFM-Новосибирск исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций Светлана Фоменко.