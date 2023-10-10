Новосибирским туристам рассказали, что делать с путевками в Израиль

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
На данный момент единого решения по путевкам в Израиль не принято и все решается в индивидуальном порядке. Росавиацией ограничены ночные вылеты в страну, в этом случае билет можно вернуть или обменять без штрафных санкций.
«Если рейс не отменен, то это совершенно другая история. В данном случае нужно смотреть условия возврата авиабилета в договоре между компанией и клиентом. Сейчас многие сдают билеты или переносят дату вылета. Отказать им в этом никто не может», рассказала BFM-Новосибирск исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций Светлана Фоменко.
Находящихся в Израиле туристов просят следовать указаниям местных властей, не выходить за пределы охраняемых зон и следить за оперативной обстановкой.