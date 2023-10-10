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Многие туристы предпочитают сдать билеты

Новосибирским туристам рассказали, что делать с путевками в Израиль

10 октября 2023, 13:50
Фото: 1MI
Многие туристы предпочитают сдать билеты
В Израиле с 7 октября продолжаются боевые действия. В этих условиях многих волнует, что делать с уже приобретенными путевками в Израиль.

На данный момент единого решения по путевкам в Израиль не принято и все решается в индивидуальном порядке. Росавиацией ограничены ночные вылеты в страну, в этом случае билет можно вернуть или обменять без штрафных санкций.

«Если рейс не отменен, то это совершенно другая история. В данном случае нужно смотреть условия возврата авиабилета в договоре между компанией и клиентом. Сейчас многие сдают билеты или переносят дату вылета. Отказать им в этом никто не может», рассказала BFM-Новосибирск исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций Светлана Фоменко.

Находящихся в Израиле туристов просят следовать указаниям местных властей, не выходить за пределы охраняемых зон и следить за оперативной обстановкой.

Туроператоры: в Израиле нет туристов из Новосибирска
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