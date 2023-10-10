Туроператоры: в Израиле нет туристов из Новосибирска

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Согласно данным новосибирских туроператоров, отдыхающих из региона в Израиле практически нет. При этом все туристы могут без относительных проблем вернуться оттуда домой.
«Среди сибиряков Израиль никогда не пользовался большим спросом. Однако тем, кто по каким-то причинам не может выехать обратно, необходимо обращаться в российское консульство. Также следует связаться с родственниками в России и обращаться в МЧС и Росгвардию», — заявила новосибирской редакции «ФедералПресс» исполнительный директор региональной ассоциации туроператоров Светлана Фоменко.
Напомним, что недавно палестинские боевики ХАМАС обстреляли аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Это вызвало панику среди израильтян.