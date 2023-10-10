Владимир Путин заявил о важности создания суверенного палестинского государства

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Данное предложение было выдвинуто в рамках переговора с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. Глава российского государства заинтересован в скорейшей деэскалации палестино-израильского конфликта.
«Действия Вашингтона не учитывали коренных интересов палестинского народа. Имею в виду прежде всего необходимость реализации решений Совбеза ООН по созданию независимого суверенного палестинского государства», — заявил Владимир Путин.
Стоит напомнить, что власти Израиля недавно объявили о начале операции «Железные мечи» после серии ракетных обстрелов юга страны. Военные полны решимости зачистить сектор Газа от участников движения ХАМАС. При этом в России считают важным провести переговоры с участием обеих сторон конфликта.