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Владимир Путин заявил о важности создания суверенной Палестины

Владимир Путин заявил о важности создания суверенного палестинского государства

10 октября 2023, 12:53
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин заявил о важности создания суверенной Палестины
С 7 октября Израиль атакуют боевики движения ХАМАС. В ответ Израиль объявил начало военных действий и фактическую зачистку сектора Газа. Многие эксперты предрекают полномасштабную войну на Ближнем Востоке. В этих условиях президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости создания суверенной Палести

Данное предложение было выдвинуто в рамках переговора с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. Глава российского государства заинтересован в скорейшей деэскалации палестино-израильского конфликта.

«Действия Вашингтона не учитывали коренных интересов палестинского народа. Имею в виду прежде всего необходимость реализации решений Совбеза ООН по созданию независимого суверенного палестинского государства», — заявил Владимир Путин.
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Стоит напомнить, что власти Израиля недавно объявили о начале операции «Железные мечи» после серии ракетных обстрелов юга страны. Военные полны решимости зачистить сектор Газа от участников движения ХАМАС. При этом в России считают важным провести переговоры с участием обеих сторон конфликта.

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