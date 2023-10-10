Владимир Путин заявил о важности создания суверенного палестинского государства

Стоит напомнить, что власти Израиля недавно объявили о начале операции «Железные мечи» после серии ракетных обстрелов юга страны. Военные полны решимости зачистить сектор Газа от участников движения ХАМАС. При этом в России считают важным провести переговоры с участием обеих сторон конфликта.