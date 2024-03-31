Египет планирует увеличить число рейсов в Казань, Екатеринбург и Новосибирск

Амр Элькади также отметил, что Каир в настоящее время обсуждает с авиакомпаниями вопрос о возможном увеличении пассажиропотока с Россией. Если количество рейсов из Египта в РФ увеличится, то ожидается прирост числа туристов примерно на 2,5-3 миллиона в год, пишут РИА Новости.