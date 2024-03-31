Египет планирует увеличить число рейсов в Казань, Екатеринбург и Новосибирск

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
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Updated Сегодня, 05:49
Согласно словам главы ETA Амра Элькади, Египет планирует увеличить число авиарейсов в различные российские города, включая Новосибирск. Как сообщается, число рейсов в Казань, Екатеринбург и другие российские города может быть увеличено в зависимости от доступности самолетов.
Амр Элькади также отметил, что Каир в настоящее время обсуждает с авиакомпаниями вопрос о возможном увеличении пассажиропотока с Россией. Если количество рейсов из Египта в РФ увеличится, то ожидается прирост числа туристов примерно на 2,5-3 миллиона в год, пишут РИА Новости.
Напомним, ранее мы сообщили, что шесть российских авиаперевозчиков выразили готовность предоставить бесплатные билеты до Москвы близким погибших и пострадавших во время теракта в «Крокусе», в результате которого погибло свыше 100 человек.