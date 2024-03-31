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Число рейсов увеличат

Египет планирует увеличить число рейсов в Казань, Екатеринбург и Новосибирск

31 марта 2024, 05:47
Фото: atas.info
Число рейсов увеличат
Египет планирует увеличить количество рейсов в российские города, включая Новосибирск, что может привести к увеличению числа туристов из России.

Согласно словам главы ETA Амра Элькади, Египет планирует увеличить число авиарейсов в различные российские города, включая Новосибирск. Как сообщается, число рейсов в Казань, Екатеринбург и другие российские города может быть увеличено в зависимости от доступности самолетов.

Амр Элькади также отметил, что Каир в настоящее время обсуждает с авиакомпаниями вопрос о возможном увеличении пассажиропотока с Россией. Если количество рейсов из Египта в РФ увеличится, то ожидается прирост числа туристов примерно на 2,5-3 миллиона в год, пишут РИА Новости.

Напомним, ранее мы сообщили, что шесть российских авиаперевозчиков выразили готовность предоставить бесплатные билеты до Москвы близким погибших и пострадавших во время теракта в «Крокусе», в результате которого погибло свыше 100 человек.

Авиакомпании бесплатно перевезут родственников пострадавших в Крокус Сити Холле
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#Транспорт#Новосибирск#Туризм#Эмилия Губарева#Рейсы
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