Авиакомпании бесплатно перевезут родственников пострадавших в Крокус Сити Холле

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Updated Сегодня, 06:13
Шесть авиакомпаний — «Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии», NordStar, Red Wings и Smartavia объявили о том, что родственники погибших и постравших во время террористического акта в концертном зале Крокус Сити Холл могут оформить бесплатные билеты до Москвы и обратно. Кроме того, будет организован бесплатный трансфер из аэропортов на специальных автобусах и экспресс-электричках.
Воскресенье, 24 марта, объявлено днем национального траура. Приспущены государственные флаги, отменены все развлекательные мероприятия. На текущий момент известно о 133 погибших, но эта цифра может измениться в большую сторону.