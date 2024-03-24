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Среди авиакомпаний, заявивших о бесплатных полетах, есть и новосибирская S7

Авиакомпании бесплатно перевезут родственников пострадавших в Крокус Сити Холле

24 марта 2024, 06:11
Фото: 1MI
Среди авиакомпаний, заявивших о бесплатных полетах, есть и новосибирская S7

Бесплатные авиабилеты получат близкие погибших и пострадавших в Крокусе

Шесть российских авиаперевозчиков выразили готовность предоставить бесплатные билеты до Москвы близким погибших и пострадавших во время теракта

Шесть авиакомпаний — «Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии», NordStar, Red Wings и Smartavia объявили о том, что родственники погибших и постравших во время террористического акта в концертном зале Крокус Сити Холл могут оформить бесплатные билеты до Москвы и обратно. Кроме того, будет организован бесплатный трансфер из аэропортов на специальных автобусах и экспресс-электричках.

Воскресенье, 24 марта, объявлено днем национального траура. Приспущены государственные флаги, отменены все развлекательные мероприятия. На текущий момент известно о 133 погибших, но эта цифра может измениться в большую сторону.

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