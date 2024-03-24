Авиакомпании бесплатно перевезут родственников пострадавших в Крокус Сити Холле

Шесть авиакомпаний — «Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии», NordStar, Red Wings и Smartavia объявили о том, что родственники погибших и постравших во время террористического акта в концертном зале Крокус Сити Холл могут оформить бесплатные билеты до Москвы и обратно. Кроме того, будет организован бесплатный трансфер из аэропортов на специальных автобусах и экспресс-электричках.