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В Crocus City Hall вспыхнул пожар

Журналистка из Новосибирска поделилась впечатлениями о теракте в Crocus City Hall

23 марта 2024, 13:00
Фото: МЧС России
В Crocus City Hall вспыхнул пожар

Журналист из Новосибирска рассказала о последствиях теракта в Crocus City Hall

22 марта на концертной площадке Crocus City Hall произошел теракт. В результате преступной акции на концерте группы «Пикник» погибли 115 человек, пострадали свыше 140 человек. Впечатлениями о трагедии поделилась бывшая жительница Новосибирска, журналистка Юлия Латыпова.

Сибирячка хотела пойти на концерт группы «Пикник», но не смогла ннайти себе пару. При этом билеты были забронированы заранее.

«Положила билеты в корзину. Но все мои друзья и знакомые оказались заняты, к утру бронь пропала автоматически», — рассказала Юлия Латыпова VN.ru.

Как считает журналистка, масштаб жертв увеличится из-за пожара на площадке. К тому же, на одном из этажей располагался музей Муслима Магомаева. Теперь уникальные экспонаты не спасти.

В результате террористического акта на концертной площадке Crocus City Hall погибло 115 зрителей. 140 человек пострадали в результате стрельбы и пожара.

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