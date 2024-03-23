Журналистка из Новосибирска поделилась впечатлениями о теракте в Crocus City Hall

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Сибирячка хотела пойти на концерт группы «Пикник», но не смогла ннайти себе пару. При этом билеты были забронированы заранее.
«Положила билеты в корзину. Но все мои друзья и знакомые оказались заняты, к утру бронь пропала автоматически», — рассказала Юлия Латыпова VN.ru.
Как считает журналистка, масштаб жертв увеличится из-за пожара на площадке. К тому же, на одном из этажей располагался музей Муслима Магомаева. Теперь уникальные экспонаты не спасти.
В результате террористического акта на концертной площадке Crocus City Hall погибло 115 зрителей. 140 человек пострадали в результате стрельбы и пожара.