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Posted Сегодня, 03:56

Published Сегодня, 03:56

Modified Сегодня, 04:03

Updated Сегодня, 04:03

Пострадавших нет

Никто не пострадал при экстренной посадке самолета в поле Новосибирской области

12 сентября 2023, 03:56
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Пострадавших нет
В Новосибирской области самолет из Сочи в Омск сел в поле: все 170 пассажиров, включая 23 ребенка, были эвакуированы без пострадавших.

В Новосибирской области утром 12 сентября самолёт, который летел из Сочи в Омск, неожиданно приземлился на открытом поле.

По информации МЧС, все пассажиры уже были эвакуированы из самолёта. На борту находилось 170 человек, включая 23 ребёнка. К счастью, никто не пострадал. Самолет и здания и земля тоже не получили повреждения.

Сейчас шесть автобусов направили к месту посадки, чтобы доставить людей в пункт временного размещения. Также на место происшествия отправилась прокуратура.

Самолет из Сочи экстренно приземлился в поле Новосибирской области — что произошло
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#Транспорт#Происшествия#Новосибирская область#Самолет#ЧП#Эмилия Губарева#Эвакуация#Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле под Новосибирском.
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Самолет из Сочи экстренно приземлился в поле Новосибирской области — что произошло
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