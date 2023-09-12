Никто не пострадал при экстренной посадке самолета в поле Новосибирской области

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
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В Новосибирской области утром 12 сентября самолёт, который летел из Сочи в Омск, неожиданно приземлился на открытом поле.
По информации МЧС, все пассажиры уже были эвакуированы из самолёта. На борту находилось 170 человек, включая 23 ребёнка. К счастью, никто не пострадал. Самолет и здания и земля тоже не получили повреждения.
Сейчас шесть автобусов направили к месту посадки, чтобы доставить людей в пункт временного размещения. Также на место происшествия отправилась прокуратура.