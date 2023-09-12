Отказала гидросистема: стала известная причина экстренной посадки самолета в поле

Судя по темным следам на фюзеляже, которые видны на фото в тг канале Baza, возможно, произошло задымление, борт приземлился в поле, пострадавших по предварительным данным нет. На место экстренной посадки выехали спасатели. Как сообщает губернатор Новосибирской области Андрей Травников, горение воздушного судна не зафиксировано.