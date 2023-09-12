Отказала гидросистема: стала известная причина экстренной посадки самолета в поле

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
Как сообщает телеграм канал ТАСС, глава Убинского района Олег Конюк подтвердил, что пассажиры смогли эвакуироваться из экстренно севшего самолета самостоятельно, фюзеляж самолета не разрушен.
Судя по темным следам на фюзеляже, которые видны на фото в тг канале Baza, возможно, произошло задымление, борт приземлился в поле, пострадавших по предварительным данным нет. На место экстренной посадки выехали спасатели. Как сообщает губернатор Новосибирской области Андрей Травников, горение воздушного судна не зафиксировано.
На борту самолета, летевшего рейсом Омск — Сочи, находились 159 пассажиров, в том числе, 23 ребенка, экипаж воздушного судна — 2 пилота и 4 бортпроводника.
В сети появились первые фото горевшего самолета.