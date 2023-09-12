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Самолет, летевший рейсом Омск - Сочи, экстренно сел в поле в Убинском районе Новосибирской области

Отказала гидросистема: стала известная причина экстренной посадки самолета в поле

12 сентября 2023, 04:16
Фото: телеграм-канал Mash-Siberia
Самолет, летевший рейсом Омск - Сочи, экстренно сел в поле в Убинском районе Новосибирской области

Аварийная посадка в поле в Новосибирской области — отказ гидросистемы самолета

По сообщению ТАСС причиной экстренной посадки самолета, летевшего рейсом Омск — Сочи, стал отказ гидросистемы. Пилоты были вынуждены посадить самолет в поле вблизи села Каменки Убинского района.

Как сообщает телеграм канал ТАСС, глава Убинского района Олег Конюк подтвердил, что пассажиры смогли эвакуироваться из экстренно севшего самолета самостоятельно, фюзеляж самолета не разрушен.

Судя по темным следам на фюзеляже, которые видны на фото в тг канале Baza, возможно, произошло задымление, борт приземлился в поле, пострадавших по предварительным данным нет. На место экстренной посадки выехали спасатели. Как сообщает губернатор Новосибирской области Андрей Травников, горение воздушного судна не зафиксировано.

На борту самолета, летевшего рейсом Омск — Сочи, находились 159 пассажиров, в том числе, 23 ребенка, экипаж воздушного судна — 2 пилота и 4 бортпроводника.

Опубликованы первые фото севшего в поле самолета в Новосибирской области
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В сети появились первые фото горевшего самолета.

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