Самолёт «Сочи — Омск» экстренно сел под Новосибирском: что известно к этому часу

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
Инцидент произошёл в первой половине дня 12 сентября. Он приземлился в Убинском районе. Сообщается, что он летел до Новосибирска, но совершил экстренную посадку в полях.
По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, на борту находятся 170 пассажиров, в том числе 23 ребёнка, а также 6 членов экипажа. Незадолго до посадки самолёт подал сигнал тревоги из-за отказа гидросистемы.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. На место происшествия выехали сотрудники МЧС и Западно-Сибирский транспортный прокурор.
Сейчас для пассажиров подготовили пункт временного размещения в Доме культуры в Убинском районе.
Уже появились первые фотографии с места происшествия. Их опубликовал telegram-канал Baza
С заявлением уже выступил губрнатор Андрей Травников:
«В связи с авиационным инцидентом поручил своему заместителю Сергею Николаевичу Семке и главе Убинского района Олегу Федоровичу Конюку оказать максимальное содействие МЧС для устранения последствий и помощи пассажирам».
Самолётом могли управлять два пилота: Сергей Белов и Эдуард Семёнов. Об этом сообщает telegram-канал Baza. На фото — Сергей Белов.
Информация дополняется.