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Самолёт приземлился в поле в деревне Каменка

Самолёт «Сочи — Омск» экстренно сел под Новосибирском: что известно к этому часу

12 сентября 2023, 04:13
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Самолёт приземлился в поле в деревне Каменка

Самолёт «Сочи — Омск» экстренно сел в поле под Новосибирском

Рейс «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск совершил экстренную посадку в деревне Каменка Убинского района. На борту находились около 180 человек.

Инцидент произошёл в первой половине дня 12 сентября. Он приземлился в Убинском районе. Сообщается, что он летел до Новосибирска, но совершил экстренную посадку в полях.

По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, на борту находятся 170 пассажиров, в том числе 23 ребёнка, а также 6 членов экипажа. Незадолго до посадки самолёт подал сигнал тревоги из-за отказа гидросистемы.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. На место происшествия выехали сотрудники МЧС и Западно-Сибирский транспортный прокурор.

Сейчас для пассажиров подготовили пункт временного размещения в Доме культуры в Убинском районе.

Уже появились первые фотографии с места происшествия. Их опубликовал telegram-канал Baza

С заявлением уже выступил губрнатор Андрей Травников:

«В связи с авиационным инцидентом поручил своему заместителю Сергею Николаевичу Семке и главе Убинского района Олегу Федоровичу Конюку оказать максимальное содействие МЧС для устранения последствий и помощи пассажирам».

Самолётом могли управлять два пилота: Сергей Белов и Эдуард Семёнов. Об этом сообщает telegram-канал Baza. На фото — Сергей Белов.

Информация дополняется.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Самолет#Убинский район#ЧП#Алина Гурицкая#Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле под Новосибирском.
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