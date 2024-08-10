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Август
Стало известно, что изменится после приезда Мишустина в Новосибирск
После двухдневного визита Михаила Мишустина в Новосибирск, стало известно, что изменится в столице Сибири.
10 августа, 08:12
Февраль
Путин поручил проанализировать тарифы на услуги ЖКХ в Новосибирской области
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам пресс-конференции 14 декабря 2023 года. Всего дано 15 поручений. В список вошла ситуация с тарифами на услуги ЖКХ в Новосибирской области. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Кремля.
13 февраля, 13:20
Сентябрь 2023
Губернатор поручил помочь пассажирам севшего в поле самолета под Новосибирском
Губернатор Андрей Травников поручил главе Убинского района помочь пассажирам севшего в поле самолета, который экстренно приземлился в сельской местности.
12 сентября 2023, 04:19

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