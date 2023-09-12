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Пассажиры живы

Пункт временного размещения для пассажиров самолета создали в селе под Новосибирском

12 сентября 2023, 04:49
Фото: АСТ-54
Пассажиры живы

Организован ПВР для пассажиров экстренно севшего самолета под Новосибирском

Глава Убинского района сообщил о создании пункта временного размещения для пассажиров экстренно посаженного самолета в селе Убинское.

Организовано временное пристанище для пассажиров самолета «Уральских авиалиний». Воздушное судно вынужденно посадили в поле в Новосибирской области.

Пункт размещения находится на территории села Убинское. Об этом сообщает глава Убинского района Олег Конюк, цитирует его слова ТАСС.

Отметим, что этот инцидент произошел во время выполнения рейса из Сочи в Омск утром 12 сентября. На борту находилось 170 людей, включая 23 маленьких пассажиров.

По предварительным данным, никто не пострадал — все пассажиры были успешно эвакуированы. По первой версии, причиной приземления стал сбой гидросистемы.

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#Происшествия#Новосибирская область#Самолет#Эмилия Губарева#Пассажиры
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