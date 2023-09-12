Пункт временного размещения для пассажиров самолета создали в селе под Новосибирском

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
Modified Сегодня, 04:51
Updated Сегодня, 04:51
Организовано временное пристанище для пассажиров самолета «Уральских авиалиний». Воздушное судно вынужденно посадили в поле в Новосибирской области.
Пункт размещения находится на территории села Убинское. Об этом сообщает глава Убинского района Олег Конюк, цитирует его слова ТАСС.
Отметим, что этот инцидент произошел во время выполнения рейса из Сочи в Омск утром 12 сентября. На борту находилось 170 людей, включая 23 маленьких пассажиров.
По предварительным данным, никто не пострадал — все пассажиры были успешно эвакуированы. По первой версии, причиной приземления стал сбой гидросистемы.