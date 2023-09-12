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Самолет удачно приземлился в поле

Уголовное дело возбудили после посадки самолета в поле Новосибирской области

12 сентября 2023, 04:35
Фото: 1MI
Самолет удачно приземлился в поле
После аварийной посадки самолета при выполнении рейса «Сочи-Омск» возбуждено уголовное дело, сообщили в Восточном МСУТ СК России.

Восточным МСУТ СК России начато уголовное дело по случаю авиационного инцидента с самолетом. Дело начали по факту возможного нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Установлено, что утром 12 сентября 2023 года при выполнении рейса «Сочи-Омск» самолет по техническим причинам произвел аварийную посадку на открытой местности в Убинском районе Новосибирской области. Пострадавших нет. Проводится расследование для выяснения причин и обстоятельств происшествия.

На место происшествия направлена следственно-оперативная группа, которая проводит необходимые действия для установления всех деталей произошедшего.

Появились первые видео с пассажирами севшего в поле самолета под Новосибирском
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#Транспорт#Новосибирская область#Уголовное дело#Самолет#ЧП#Эмилия Губарева
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