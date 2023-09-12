Уголовное дело возбудили после посадки самолета в поле Новосибирской области

Установлено, что утром 12 сентября 2023 года при выполнении рейса «Сочи-Омск» самолет по техническим причинам произвел аварийную посадку на открытой местности в Убинском районе Новосибирской области. Пострадавших нет. Проводится расследование для выяснения причин и обстоятельств происшествия.