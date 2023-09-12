Уголовное дело возбудили после посадки самолета в поле Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
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Updated Сегодня, 04:37
Восточным МСУТ СК России начато уголовное дело по случаю авиационного инцидента с самолетом. Дело начали по факту возможного нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Установлено, что утром 12 сентября 2023 года при выполнении рейса «Сочи-Омск» самолет по техническим причинам произвел аварийную посадку на открытой местности в Убинском районе Новосибирской области. Пострадавших нет. Проводится расследование для выяснения причин и обстоятельств происшествия.
На место происшествия направлена следственно-оперативная группа, которая проводит необходимые действия для установления всех деталей произошедшего.