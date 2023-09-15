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Самолет посадили в поле

Бывший летчик рассказал о посадке A320 в поле под Новосибирском: «Это невозможно!»

15 сентября 2023, 01:26
Фото: UralAirlines_Official/Телеграм
Самолет посадили в поле

Экс-летчик рассказал о ситуации с аварийной посадкой A320 на новосибирском поле

Бывший лётчик гражданской авиации прокомментировал экстренную посадку самолёта в поле под Новосибирском, отметив, что за свою карьеру он не сталкивался с такой ситуацией.

В Новосибирске экс-пилот гражданской авиации прокомментировал аварийную посадку самолета в поле под Убинским районом 12 сентября. Лайнер компании «Уральские авиалинии» не смог приземлиться в Омске и решил сесть на пустыре неподалеку от Новосибирска.

Эксперт, который ранее работал в крупной авиакомпании в качестве второго пилота, поделился с «Царьградом» своим мнением о произошедшем. За свою карьеру он сталкивался с разными нештатными ситуациями, но никогда ему не приходилось садиться в поле. Летчик выразил понимание к экипажу, так как им пришлось быстро принять решение. Главное, что все остались живы.

По словам экс-пилота, количество авиационных инцидентов всегда было значительным. Однако он уверен, что летать в настоящее время не опаснее. Самолеты стали надежнее, технологии авиастроения находятся на высоком уровне. Более строго контролируются самолеты и экипажи: «Контроль за самолётами и экипажем усилили — раньше могли и пьяные полететь, и набрать полкабины друзей до Сочи. А сейчас это вообще невозможно, всё строго», — подчеркнул специалист.

Эксперт поделился своим самым тревожным полетом. Он рассказал, как они летели из Новосибирска в Ереван на Ту-154 и делали промежуточную посадку в Златоусте. Подлетая к аэропорту, началась гроза, молнии были очень близко, самолет сильно трясло. Однако благодаря грамотной работе местных диспетчеров им удалось безопасно сесть. После этого их сняли с рейса, так как психологически они не могли продолжать полет. Оказалось, что на борту была группа «Секрет», которая давала концерт в Новосибирске.

Экс-пилот отметил, что информация о посадке в поле 12 сентября достаточно противоречива, включая официальные источники.

Взыскать ущерб полю после посадки самолета намерены в Новосибирской области
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