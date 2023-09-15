Бывший летчик рассказал о посадке A320 в поле под Новосибирском: «Это невозможно!»

Эксперт поделился своим самым тревожным полетом. Он рассказал, как они летели из Новосибирска в Ереван на Ту-154 и делали промежуточную посадку в Златоусте. Подлетая к аэропорту, началась гроза, молнии были очень близко, самолет сильно трясло. Однако благодаря грамотной работе местных диспетчеров им удалось безопасно сесть. После этого их сняли с рейса, так как психологически они не могли продолжать полет. Оказалось, что на борту была группа «Секрет», которая давала концерт в Новосибирске.