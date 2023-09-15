Бывший летчик рассказал о посадке A320 в поле под Новосибирском: «Это невозможно!»

Posted Сегодня, 01:26
Published Сегодня, 01:26
Modified Сегодня, 01:28
Updated Сегодня, 01:28
В Новосибирске экс-пилот гражданской авиации прокомментировал аварийную посадку самолета в поле под Убинским районом 12 сентября. Лайнер компании «Уральские авиалинии» не смог приземлиться в Омске и решил сесть на пустыре неподалеку от Новосибирска.
Эксперт, который ранее работал в крупной авиакомпании в качестве второго пилота, поделился с «Царьградом» своим мнением о произошедшем. За свою карьеру он сталкивался с разными нештатными ситуациями, но никогда ему не приходилось садиться в поле. Летчик выразил понимание к экипажу, так как им пришлось быстро принять решение. Главное, что все остались живы.
По словам экс-пилота, количество авиационных инцидентов всегда было значительным. Однако он уверен, что летать в настоящее время не опаснее. Самолеты стали надежнее, технологии авиастроения находятся на высоком уровне. Более строго контролируются самолеты и экипажи: «Контроль за самолётами и экипажем усилили — раньше могли и пьяные полететь, и набрать полкабины друзей до Сочи. А сейчас это вообще невозможно, всё строго», — подчеркнул специалист.
Эксперт поделился своим самым тревожным полетом. Он рассказал, как они летели из Новосибирска в Ереван на Ту-154 и делали промежуточную посадку в Златоусте. Подлетая к аэропорту, началась гроза, молнии были очень близко, самолет сильно трясло. Однако благодаря грамотной работе местных диспетчеров им удалось безопасно сесть. После этого их сняли с рейса, так как психологически они не могли продолжать полет. Оказалось, что на борту была группа «Секрет», которая давала концерт в Новосибирске.
Экс-пилот отметил, что информация о посадке в поле 12 сентября достаточно противоречива, включая официальные источники.