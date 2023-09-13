Пилот Сергей Белов повторил подвиг отца и экстренно посадил самолет под Новосибирском

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Пилот Сергей Белов, который смог приземлить самолет рядом с Новосибирском, повторил подвиг своего отца, это сообщает RT.
Сергей родился в Тбилиси и прежде его звали Сулико Лацабидзе. Его отец, Владимир Лацабидзе, был известным летчиком в Адлере. В 1989 году он спас людей при аварийной посадке в аэропорту Одессы, когда закрылки самолета Ту-154 не работали синхронно.
12 сентября 2023 года его сын, уже работая пилотом в «Уральских авиалиниях», совершил аналогичный поступок. Он сумел экстренно приземлить самолет на поле. К счастью, никто не пострадал.
Владимир Лацабидзе скончался в 2010 году и был погребен в Адлере. Дед Сергея Белова также был связан с авиацией.