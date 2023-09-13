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Командир и пилот

Пилот Сергей Белов повторил подвиг отца и экстренно посадил самолет под Новосибирском

13 сентября 2023, 01:20
Фото: ГУ МЧС по НСО
Командир и пилот
Пилот Сергей Белов, повторившим подвиг своего отца, смог экстренно посадить самолет под Новосибирском, предотвратив катастрофу.

Пилот Сергей Белов, который смог приземлить самолет рядом с Новосибирском, повторил подвиг своего отца, это сообщает RT.

Сергей родился в Тбилиси и прежде его звали Сулико Лацабидзе. Его отец, Владимир Лацабидзе, был известным летчиком в Адлере. В 1989 году он спас людей при аварийной посадке в аэропорту Одессы, когда закрылки самолета Ту-154 не работали синхронно.

12 сентября 2023 года его сын, уже работая пилотом в «Уральских авиалиниях», совершил аналогичный поступок. Он сумел экстренно приземлить самолет на поле. К счастью, никто не пострадал.

Владимир Лацабидзе скончался в 2010 году и был погребен в Адлере. Дед Сергея Белова также был связан с авиацией.

Почему приземлившемуся под Новосибирском самолету не хватило топлива?
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#Происшествия#Новосибирская область#Эмилия Губарева#Пилот#Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле под Новосибирском.#Аварийная посадка#Летчик#Подвиг#Поле
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