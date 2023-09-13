Пилот Сергей Белов повторил подвиг отца и экстренно посадил самолет под Новосибирском

Сергей родился в Тбилиси и прежде его звали Сулико Лацабидзе. Его отец, Владимир Лацабидзе, был известным летчиком в Адлере. В 1989 году он спас людей при аварийной посадке в аэропорту Одессы, когда закрылки самолета Ту-154 не работали синхронно.