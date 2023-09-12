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В поле под Новосибирском самолет «Уральских авиалиний» может простоять месяц

В поле под Новосибирском самолет «Уральских авиалиний» может простоять месяц

12 сентября 2023, 10:40
Фото: ТГ "Уральские авиалинии"
Совершивший аварийную посадку самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» может еще месяц простоять в поле в Новосибирской области. Об этом сообщил гендиректор на пресс-конференции 12 сентября.

Напомним, сегодня утром лайнер рейса Сочи — Омск вынужденно приземлился в поле в Убинском районе. Предварительно, причиной ЧП стал отказ гидросистемы.

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В поле, по словам гендиректора авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергея Скуратова, самолет может простоять месяц. Его планируют распилить пополам и эвакуировать. А пока он будет стоять там до окончания расследования инцидента.

Сейчас на месте продолжают работать пожарные и следователи. Всего на борту находились 161 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка. Несколько пассажиров получили ушибы, но серьезно никто не пострадал.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Авария#Самолет#Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле под Новосибирском.
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