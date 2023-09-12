В поле под Новосибирском самолет «Уральских авиалиний» может простоять месяц

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Напомним, сегодня утром лайнер рейса Сочи — Омск вынужденно приземлился в поле в Убинском районе. Предварительно, причиной ЧП стал отказ гидросистемы.
В поле, по словам гендиректора авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергея Скуратова, самолет может простоять месяц. Его планируют распилить пополам и эвакуировать. А пока он будет стоять там до окончания расследования инцидента.
Сейчас на месте продолжают работать пожарные и следователи. Всего на борту находились 161 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка. Несколько пассажиров получили ушибы, но серьезно никто не пострадал.